На Кубани санитар до смерти забил пациента за отказ идти на прогулку

В Ейске санитара местного психоневрологического интерната обвиняют в избиении одного из пациентов, из-за которых мужчина скончался в больнице. Как сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю, обвиняемый нанес удар пациенту пациент за отказ от прогулки.

- По данным следствия, днем 27 марта 2020 года обвиняемый предложил мужчине выйти на прогулку, но тот отказался. В ответ на это санитар нанес опекаемому два удара ногой в область груди и живота. В связи с ухудшением состояния пострадавшего, 31 марта он был доставлен в Ейскую ЦРБ, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался на следующий день в результате полученного разрыва задней стенки мочевого пузыря, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Сейчас 29-летний санитар находится под домашним арестом на время следствия, такую меру пресечения избрал суд. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека".

Доказательная база уже полностью собрана, теперь дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.