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14.05.2021 17:49
Рубрика: Происшествия

В Сочи конфликт на детской площадке закончился стрельбой

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Сотрудники полиции начали проверку по факту конфликта со стрельбой, который произошел в пятницу днем в Адлерском районе Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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По информации ведомства, около 13:00 в УВД по городу Сочи поступило сообщение о конфликте граждан в Адлерском районе города на улице Бакинской. Оперативно прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск предполагаемых участников конфликта, которую передали всем дежурным нарядам.

Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения всех участников инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Оказалось, прямо на детской площадке несколько мужчин сначала о чем-то громко спорили между собой, а потом неожиданно раздалось сразу несколько выстрелов. Как сообщил источник "РГ" в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, огнестрельные ранения получили двое мужчин.

В данный момент на месте разборки находятся сразу несколько экипажей полиции и представители силовых структур в боевой амуниции.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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