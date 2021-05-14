Жителя Екатеринбурга оштрафовали из-за подравшегося в школе сына

Жителю Екатеринбурга придется заплатить 68 тысяч рублей штрафа за то, что его десятилетний сын устроил в школе потасовку.

Драка, после которой началось судебное разбирательство, произошла в июне 2019 года: ученик ударил сверстника несколько раз по голове. Пострадавший мальчик вместе с папой обратились к врачам, те зафиксировали побои.

"Избитый мальчик после инцидента стал тревожным, пугливым, раздражительным, хотя прежде, по словам родителей, был активным и общительным ребенком. Близкие обратили внимание, что у него нервные тики и беспокойный сон. Школьнику потребовалось санаторно-курортное лечение", - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отец обидчика был признан виновным по ст. 6.1.1 КоАП РФ - побои. Вторая сторона обратилась в суд с иском, чтобы взыскать компенсацию морального вреда, расходы на лечение и на оплату услуг представителя. Районная инстанция частично с требованиями родителя пострадавшего мальчика согласилась и в общей сложности взыскала около 68 тысяч рублей.

"Ответчик подал апелляцию: он просил снизить размер компенсации морального вреда с пятидесяти тысяч до 15-ти, так как считал, что отец пострадавшего ребенка преувеличил страдания сына и завысил сумму", - пояснили в пресс-службе облсуда, отметив, что оснований для отмены решения найдено не было, и решение уже вступило в законную силу.