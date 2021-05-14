Новости

Вышел трейлер драмы про интимную жизнь Туве Янссон 11:07
В Казани госпитализирован еще один ученик гимназии № 175 11:03
Клишас: Возврат к смертной казни в России невозможен 10:59
Уральцы смогут без бинокля увидеть в небе три планеты и серп Луны 10:59
Значительная часть сектора Газа осталась без электричества 10:51
В Красноярском крае поступил сигнал о пропаже воздушного судна 10:50
"Москино" покажет лучшие экранизации книг Булгакова к его юбилею 10:50
Жителя Екатеринбурга оштрафовали из-за подравшегося в школе сына 10:38
Наталья Сергунина: Московские компании примут участие в международном фестивале анимации в формате онлайн 10:31
Володин сообщил об участии в предварительном голосовании "Единой России" 10:26
Роберт Де Ниро получил травму ноги 10:23
Для российских военных создадут бронированный противогаз 10:22
Банк России аннулировал лицензию у Тексбанка 10:17
Маск потерял 20 миллиардов долларов после участия в комедийном шоу 10:16
Казанские школы возобновили работу после стрельбы в гимназии №175 10:10
Видео: Сын экс-главы Мордовии задержан по подозрению в коррупции 09:58
Американцы покинули одну из крупнейших баз в Афганистане 09:53
Депутат Госдумы предложил ввести новое пособие для пенсионеров 09:44
Определились пары первого раунда плей-офф НХЛ 09:28
СК завел дело об отравлении 18 человек в колледже Комсомольска-на-Амуре 09:22
В Венгрии начали прививать от коронавируса подростков 09:21
В пятницу в Москве воздух прогреется до 22 градусов 09:20
В Хабаровске банда лжемедиков обманула пациентов на 95 млн рублей 09:15
Касперская заподозрила ЦРУ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline 09:15
В Химках наркоман бросил телевизор в Вечный огонь 09:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
14.05.2021 10:38
Рубрика: Происшествия

Жителя Екатеринбурга оштрафовали из-за подравшегося в школе сына

Текст: Татьяна Воробьева

Жителю Екатеринбурга придется заплатить 68 тысяч рублей штрафа за то, что его десятилетний сын устроил в школе потасовку.

Фото: Скриншот YouTube
Зрители подрались с судьями на матче детских команд в Москве

Драка, после которой началось судебное разбирательство, произошла в июне 2019 года: ученик ударил сверстника несколько раз по голове. Пострадавший мальчик вместе с папой обратились к врачам, те зафиксировали побои.

"Избитый мальчик после инцидента стал тревожным, пугливым, раздражительным, хотя прежде, по словам родителей, был активным и общительным ребенком. Близкие обратили внимание, что у него нервные тики и беспокойный сон. Школьнику потребовалось санаторно-курортное лечение", - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Отец обидчика был признан виновным по ст. 6.1.1 КоАП РФ - побои. Вторая сторона обратилась в суд с иском, чтобы взыскать компенсацию морального вреда, расходы на лечение и на оплату услуг представителя. Районная инстанция частично с требованиями родителя пострадавшего мальчика согласилась и в общей сложности взыскала около 68 тысяч рублей.

"Ответчик подал апелляцию: он просил снизить размер компенсации морального вреда с пятидесяти тысяч до 15-ти, так как считал, что отец пострадавшего ребенка преувеличил страдания сына и завысил сумму", - пояснили в пресс-службе облсуда, отметив, что оснований для отмены решения найдено не было, и решение уже вступило в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин и Пашинян обсудили инцидент на армяно-азербайджанской границе
Российские военные вынудили развернуться колонну бронемашин армии США
Армия Израиля объявила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа
Александр Гинцбург назвал срок появления назальной вакцины от COVID-19
Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных