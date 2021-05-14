Режиссер "Ведьмака" поработает над сериалом по "Властелину колец"

Авансом эпический сериал по "Властелину колец", идущий к своему зрителю давно, медленно и несколько тяжеловесно, приобрел пополнение.

Как сообщает Deadline, в команду проекта влилась 61-летняя франко-шведская режиссер Шарлотта Брандстром, известная по работе над "Ведьмаком", "Наследием Юпитера" и "Человеком в высоком замке". Она займется постановкой минимум двух эпизодов шоу.

Еще шесть серий снимут ранее заявленные испанец Хуан Антонио Байона ("Мир Юрского периода 2", "Голос монстра") и британский китаец Уэйн Йип ("Доктор Кто", "Хэппи", "Роковой патруль").

Свое назначение Брандстром прокомментировала набором дежурных реплик, мол, "очень рада буду погрузиться", "большая честь" и "выдающийся коллектив".

Производство уже в разгаре - в Новой Зеландии. Премьеру имеет смысл ждать в следующем году.