Новости

Вышел новый трейлер фильма "Телохранитель жены киллера" 13:06
Сериал "Люпен" продлен на третий сезон 12:28
Умерла вдова актера Евгения Леонова Ванда 11:35
Вышел трейлер драмы про интимную жизнь Туве Янссон 11:07
Фильм про младшую сестру Шерлока "Энола Холмс" получит сиквел 10:47

Режиссер "Ведьмака" поработает над сериалом по "Властелину колец"

Новости
    14.05.2021, 12:03
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Авансом эпический сериал по "Властелину колец", идущий к своему зрителю давно, медленно и несколько тяжеловесно, приобрел пополнение.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм про младшую сестру Шерлока "Энола Холмс" получит сиквел

Как сообщает Deadline, в команду проекта влилась 61-летняя франко-шведская режиссер Шарлотта Брандстром, известная по работе над "Ведьмаком", "Наследием Юпитера" и "Человеком в высоком замке". Она займется постановкой минимум двух эпизодов шоу.

Еще шесть серий снимут ранее заявленные испанец Хуан Антонио Байона ("Мир Юрского периода 2", "Голос монстра") и британский китаец Уэйн Йип ("Доктор Кто", "Хэппи", "Роковой патруль").

Свое назначение Брандстром прокомментировала набором дежурных реплик, мол, "очень рада буду погрузиться", "большая честь" и "выдающийся коллектив".

Производство уже в разгаре - в Новой Зеландии. Премьеру имеет смысл ждать в следующем году.

Новости

Ведьма из "Ванды/Вижна" присоединилась к сиквелу "Достать ножи" 10:30
Роберт Де Ниро получил травму ноги 10:23
До слез: вышел первый тизер специального эпизода ситкома "Друзья" 13.05.2021
В возрасте 89 лет умерла актриса Кира Крейлис-Петрова 13.05.2021
⧣ США
Фото: AP Photo/Khalil Senosi
Джоли рассказала о проблемах в личной жизни после развода с Питтом 13.05.2021
Звезда "Лунного света" сыграет в продолжении "Достать ножи" 13.05.2021
Вышел русский трейлер хоррор-антиутопии "Судная ночь навсегда" 13.05.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер второго сезона сериала Netflix "Люпен" 13.05.2021
В Москве госпитализирован актер Евгений Сытый 13.05.2021
Опубликован новый постер сериала "Локи" с мультяшными часами 12.05.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Мортал Комбата" сыграет в американском ремейке "Иронии судьбы" 13.05.2021
Серкис рассказал о связи Венома с Человеком-пауком и Киновселенной Marvel 12.05.2021
Видео: Дэвид Линч снял клип на песню Донована к его юбилею 11.05.2021