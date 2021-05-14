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14.05.2021,  
11:45
Текст:  Алексей Брусилов

Украина начала закупать польские клоны броневиков "Дозор-Б"

Украинская армия получила партию из девяти бронированных машин Oncilla 4Х4 L2014-UD, собранных из поставляемых польских комплектов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как сообщает портал Defense Express, передача техники состоялась в находящемся в Киевской области городе Васильков.

Фото: Минобороны России
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Oncilla разработана на основе предоставленной конструкторской документации легкого украинского бронетранспортера "Дозор-Б". Он, свою очередь, был спроектирован в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени O.O. Морозова.

Однако, несмотря на то что первые образцы были созданы почти 15 лет назад, до сих пор не удалось наладить выпуск качественной техники. Поэтому неудивительно, что в ходе сравнительных испытаний украинские изделия проиграли своим иностранным клонам, изготовленным, как сообщается, с использованием современных европейских технологий.

В минувшем году появлялась информация, что цена одного комплекта составляет 317 тысяч долларов США. Всего планировалось приобрести не менее 25 таких бронемашин.

В то же время предполагается, что параллельно с поставкой польских броневиков в Харькове все-таки удастся довести "Дозоры" до требований заказчика и в рамках опытно-конструкторской разработки "Турнир" провести доработки, чтобы сделать эти машины плавающим.

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