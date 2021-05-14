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Умерла вдова актера Евгения Леонова Ванда

Новости
    14.05.2021, 11:35
Текст:   Олег Усков

В Москве в возрасте 85 лет скончалась Ванда Леонова, вдова актера Евгения Леонова. Некролог опубликован на сайте "Ленкома Марка Захарова".

"Сегодня ушла из жизни Ванда Владимировна Леонова - Заслуженный работник культуры РФ, одна из старейших сотрудниц нашего театра. Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию", - говорится в нем.

Причина смерти не названа.

Ванда Стойлова (в девичестве) родилась в 1935 году в Свердловске. С Леоновым познакомилась, когда артист был на гастролях в ее городе. 16 ноября 1957-го, уже через несколько месяцев, молодые поженились. В 1959-м у пары родился сын Андрей, также ставший актером.

Евгений Павлович Леонов скончался вечером 29 января 1994 года на 68-м году жизни, собираясь на спектакль "Поминальная молитва", - оторвался тромб. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

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