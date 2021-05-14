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14.05.2021 13:09
Рубрика: Общество

В РФ систематизируют меры по антитеррористической защите детских лагерей

Текст: Ксения Колесникова

Министерство просвещения разработало проект постановления правительства, систематизирующего требования по антитеррористической защищенности детских лагерей отдыха. Он согласован с регионами и должен быть в ближайшее время утвержден. Об этом заявил замминистра просвещения Денис Грибов.

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- Проект очень важный, он был разработан впервые и призван систематизировать все требования федерального законодательства по работе организаций, которые предоставляют услуги по отдыху и оздоровлению детей в РФ, - цитирует Дениса Грибова ТАСС. - В том числе речь идет про стационарные лагеря и нестационарные. Проект постановления определяет и утверждает обязательные инженерно-технические, организационные, правовые и другие мероприятия, которые призваны обеспечить антитеррористическую защищенность.

По словам Дениса Грибова, документ определяет 4 категории объектов, в зависимости от числа детей, исходя из инфраструктуры. Для каждой категории разработан комплекс обязательных мероприятий по антитеррористической безопасности.

Общество Семья и дети Правительство Минпросвещения

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