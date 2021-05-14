Ведущий "До и после полуночи" Владимир Молчанов попал в больницу

Известный советский, российский телеведущий Владимир Молчанов госпитализирован в Москве.

По данным канала РЕН ТВ, "это связано с тяжелой болезнью" и семидесятилетнему артисту предстоит операция. Характер недуга не раскрывается.

Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве в семье композитора Кирилла Молчанова и актрисы Марии Пастуховой-Дмитриевой. В юности активно занимался спортом. В 1967-м поступил в МГУ, где изучал нидерландский язык.

В конце 1987-1991 годах вел на ЦТ значительную телепередачу "До и после полуночи".