Facebook грозит запрет на передачу данных пользователей из ЕС в США

Новости

В Госдуме оценили реакцию Климкина на слова Путина об Украине 13:22
Трамп рассчитывает на отчисления за привлечение новых подписчиков 12:45
Проект поддержки программы кешбэка на детский отдых внесут в правительство до 19 мая 12:38
В Казани усилили охрану школы, куда перевели учеников гимназии №175 12:20
Июльская жара ждет россиян в ближайшие дни 12:10
Москвичей предупредили об ухудшении погоды 11:57
СМИ: В России могут ограничить экспорт пиломатериалов 11:11
Санкт-Петербург готов увеличить заполняемость трибун на Евро 10:33
Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс 10:14
Во Франции отставные полицейские опубликовали письмо Макрону 08:15
В ЮНИСЕФ сообщили о закрытии всех школ в секторе Газа 07:58
Депутат Госдумы назвал незаконной новую политику WhatsApp 07:52
Си Цзиньпин поздравил разработчиков "Тяньвэнь-1" с успешной посадкой на Марсе 07:35
На Колыме приступили к утилизации брошенных судов 07:09
Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью странами 06:35
Северо-Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,3 километра 05:41
В НАСА поздравили китайских коллег с успешной посадкой зонда на Марсе 05:36
Представитель ХАМАС перечислил требования для перемирия с Израилем 05:18
В Приморье создавшие банду уроженцы Узбекистана предстанут перед судом 05:13
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил успешную посадку на поверхности Марса 04:46
Эксперт рассказал о связанных с долларом возможных сюрпризах 04:31
На Чукотке теплая погода позволит застрявшим во льдах белухам выплыть 04:03
Привитым от COVID-19 американцам запретили снимать маски в транспорте 03:59
Астронавты на МКС совершат в июне два выхода в открытый космос 03:36
Около 10 тысяч палестинцев покинули свои дома в Газе из-за боевых действий 03:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
15.05.2021 12:57
Рубрика: В мире

Facebook грозит запрет на передачу данных пользователей из ЕС в США

Текст: Максим Макарычев
Facebook грозит тотальный запрет на передачу данных пользователей из ЕС в США. Высокий суд Ирландии счел передачу таких сведений в Америку незаконной.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Теперь соответствующий регулирующий орган Ирландии может возобновить расследование, способное вызвать запрет на трансатлантическую передачу данных Facebook. Это решение, как предупреждает компания, может иметь разрушительные последствия для ее бизнеса в Старом свете, сообщает Reuters.

Фото: ALEX EDELMAN / AFP
Надзорный совет Facebook решил сохранить блокировку аккаунтов Трампа

Это громкое дело связано с опасениями Европейского Союза по поводу того, что возможное наблюдение со стороны американских государственных структур может нарушить права граждан ЕС на неприкосновенность частной жизни, когда их личные данные отправляются в США для коммерческого использования. Комиссия по защите данных (DPC) Ирландской Республики, ведущий регулятор Facebook в ЕС, в августе начала расследование и выпустила предварительное уведомление о том, что основной механизм, который Facebook использует для передачи данных пользователей из ЕС в США, "нельзя использовать на практике". Facebook оспорил и запрос, и предварительный проект решения (PDD), заявив, что они угрожают "разрушительными" и "необратимыми" последствиями для его бизнеса, который полагается на обработку пользовательских данных для показа целевой онлайн-рекламы.

В пятницу Высокий суд Ирландии отклонил все процессуальные жалобы Facebook на предварительное решение о потоках данных, которые он получил в августе от Комиссии по защите данных страны. Он отклонил утверждения Facebook о том, что регулятор конфиденциальности дал компании слишком мало времени для ответа или вынес решение преждевременно, отмечает The Wall Street Journal. Предварительное решение, которое суд оставил в силе до сентября до принятия окончательного вердикта, может, в случае его принятия, вынудить компанию социальных сетей приостановить отправку личной информации о пользователях из ЕС на серверы Facebook в США.

Хотя решение суда в пятницу носит процедурный характер, основные вопросы имеют центральное значение для трансатлантической торговли и цифровой экономики. Эксперты по правовым вопросам говорят, что логика временного постановления Ирландии может применяться к другим крупным технологическим компаниям, подпадающим под действие законов США о слежке, таким как облачные сервисы и провайдеры электронной почты, что может привести к повсеместному нарушению трансатлантических потоков данных. На кону в данном случае окажутся потенциально миллиарды долларов доходов бизнеса в сфере облачных вычислений, социальных сетей и рекламы.

В мире США Компании Информационные технологии Facebook

Главное сегодня

Россия утвердила перечень недружественных стран
Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс
В ЮНИСЕФ сообщили о закрытии всех школ в секторе Газа
Иммунолог назвал маловероятным резкий рост заболеваемости COVID-19 в РФ
Эксперт рассказал о связанных с долларом возможных сюрпризах
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия