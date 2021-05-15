Куба обновила антирекорд по числу новых случаев COVID-19

На Кубе за минувшие сутки выявлено рекордное число новых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии - за день заболело 1383 человека.

"Проведено 23533 теста на выявление новой коронавирусной инфекции, 1383 из которых оказались положительными", - сообщил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологического подразделения кубинского министерства здравоохранения Франциско Дуран. Таким образом, был побит установленный накануне антирекорд, когда было диагностировано 1277 новых случаев COVID-19.

Больше всего случаев было ожидаемо диагностировано в самом густонаселенном городе страны - Гаване, где за сутки заболели 784 человека.

Всего на Кубе с начала пандемии выявили 123221 заболевших, 796 случаев привели к летальному исходу.

В последние месяцы Остров Свободы, несмотря на сохранение весьма жестких карантинных ограничений, столкнулся с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Антирекорды обновляются с печальной регулярностью. На этом фоне власти Острова Свободы уже начали массовую вакцинацию от COVID-19 собственным препаратом Abdala, третья фаза клинических испытаний которого пока официально не завершена. В Гаване за май - июль планируется вакцинировать более 770 тысяч жителей кубинской столицы в 7 муниципалитетах. Одновременно продолжается вакцинация медперсонала, а также работников туристического сектора.