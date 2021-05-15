Новости

Израильская авиация уничтожила офисы мировых СМИ 17:57
Сухопутные войска усилят бронетранспортерами БТР-82А и БТР-82АМ 17:47
Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020 17:42
Скончался руководитель НМИЦ им. Бурденко Александр Потапов 17:36
В школьные учебники предложили добавить материалы "Без срока давности" 17:35
В Госдуме оценили возможность ограничить работу WhatsApp в России 17:33
Пушков прокомментировал реакцию Климкина на слова Путина об Украине 17:19
Куба обновила антирекорд по числу новых случаев COVID-19 16:57
Палестина призывает срочно созвать встречу глав МИД ближневосточного "квартета" 16:55
Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Венесуэле 16:27
Умер актер из "Просто Марии" и "Дикой Розы" Хайме Гарса 16:01
Израиль ударом ракеты разрушил офисную высотку в секторе Газа 16:00
В Москве возбуждено уголовное дело после стрельбы по ребенку на самокате 15:28
В ОПЗЖ прокомментировали предложение "обменять" Медведчука 15:14
В Госдуме объяснили включение США и Чехии в список недружественных стран 15:05
В Черном море уничтожили условных диверсантов 14:17
В России более 5,5 млн людей с психическими расстройствами 14:10
Черногория откроет границы для туристов на следующей неделе 14:03
В Москве охранник магазина выстрелил в ребенка на самокате 13:29
В Госдуме оценили реакцию Климкина на слова Путина об Украине 13:22
Трамп рассчитывает на отчисления за привлечение новых подписчиков 12:45
Проект поддержки программы кешбэка на детский отдых внесут в правительство до 19 мая 12:38
В Казани усилили охрану школы, куда перевели учеников гимназии №175 12:20
Июльская жара ждет россиян в ближайшие дни 12:10
Москвичей предупредили об ухудшении погоды 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
15.05.2021 16:57
Рубрика: В мире

Куба обновила антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Фото: Сергей Новиков/РГ Фото: Сергей Новиков/РГ
Фото: Сергей Новиков/РГ

На Кубе за минувшие сутки выявлено рекордное число новых случаев заражения COVID-19 с начала пандемии - за день заболело 1383 человека.

Фото: Eric Alonso - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images
Гран-при Турции отменен из-за коронавируса

"Проведено 23533 теста на выявление новой коронавирусной инфекции, 1383 из которых оказались положительными", - сообщил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологического подразделения кубинского министерства здравоохранения Франциско Дуран. Таким образом, был побит установленный накануне антирекорд, когда было диагностировано 1277 новых случаев COVID-19.

Больше всего случаев было ожидаемо диагностировано в самом густонаселенном городе страны - Гаване, где за сутки заболели 784 человека.

Всего на Кубе с начала пандемии выявили 123221 заболевших, 796 случаев привели к летальному исходу.

В последние месяцы Остров Свободы, несмотря на сохранение весьма жестких карантинных ограничений, столкнулся с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Антирекорды обновляются с печальной регулярностью. На этом фоне власти Острова Свободы уже начали массовую вакцинацию от COVID-19 собственным препаратом Abdala, третья фаза клинических испытаний которого пока официально не завершена. В Гаване за май - июль планируется вакцинировать более 770 тысяч жителей кубинской столицы в 7 муниципалитетах. Одновременно продолжается вакцинация медперсонала, а также работников туристического сектора.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия утвердила перечень недружественных стран
Израиль ударом ракеты разрушил офисную высотку в секторе Газа
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс
Кабмин утвердил схемы развития газовой и нефтяной отраслей
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия