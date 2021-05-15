Промышленники начали избавляться от старых руководителей

Запуск инновационных продуктов и расширение продаж за счет экспорта стали драйверами роста для бизнеса по выпуску стройматериалов и спецтехники. Как повлиял на эту отрасль коронакризис и какие специалисты в ней востребованы сегодня, рассказали в международной рекрутинговой компании Hays (исследование есть в распоряжении "РГ").

Рынок строительных материалов за прошлый год вполне адаптировался к пандемийной реальности. Сначала компании вынужденно заморозили набор персонала по большинству позиций, так как стройка в самом активном регионе - Центральном федеральном округе - остановилась.

"Основной целью стало максимальное сохранение команд. В третьем квартале появилась позитивная динамика, началось движение кадров, актуальным стал подбор в направление продаж и развития рынков. Компании стали фокусироваться на привлечении конечного клиента, усиливали сегмент DIY ("сделай сам"). Бизнес начал избавляться от непродуктивных руководителей, которые не показали решений в период кризиса. На смену пришли инновационные лидеры", - отметила консультант направления Equipment & Engineering Мария Боченкова.

Работодатели решили перекупать профильных специалистов из других организаций, однако стали все чаще отказываться от расширенного социального пакета. Многие предприятия в целях удержания талантов провели индексацию зарплат.

В 2021 году промышленники делают акцент на подборе персонала для решения инновационных задач, проектного управления и продакт-менеджмента. "Инновационные проекты по праву можно назвать основным трендом отрасли. Производители углубились в изучение клиентского опыта и стали уделять большое внимание запуску новых продуктов. Безусловно, увеличился спрос на идейных продакт-менеджеров со стратегическим мышлением и навыками глубинной аналитики. По-прежнему актуальны роли в управлении ценообразованием - на агрессивном конкурентном рынке предложение лучшей цены остается значимым фактором успеха", - пояснила консультант направления Equipment & Engineering Виктория Дятлова.

Остаются востребованными аналитики - как стратегические, так и продуктовые. Сохранился спрос и на кандидатов в команды продаж - от управленцев до экспертов.

Классический подход к построению команды уступает место agile-подходам (гибкое управление проектами, где решение задачи разбивается на короткие этапы). Компании начинают привлекать кандидатов с кроссфункциональным опытом: например, в аналитике и программировании, управление продуктом и работе с клиентами. Важна готовность нестандартно мыслить и развиваться.

Помимо экспертных знаний и понимания тенденций рынка, от соискателей ждут крепкого навыка вести переговоры - разнообразные по содержанию и формату, добавили в Hays.

Топ-5 востребованных позиций возглавили менеджеры по развитию продаж в СНГ. Экспансию в ближнее зарубежье производители стройматериалов ведут с конца 2019 года. Основной набор ведется в команды продаж - от руководителей территории до линейных специалистов.

Также в пятерке лидеров - менеджеры проектных продаж. Здесь работодателей интересуют высококвалифицированные специалисты с опытом реализации продукции в объектном и проектном каналах. Сохраняется потребность в менеджерах по продукту в маркетинге и ценообразовании, в стратегических аналитиках (компании пытаются нащупать новые категории клиентов, регионы и продукты для развития).