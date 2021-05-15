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15.05.2021 18:27
Рубрика: Экономика

Член ОП РФ Разворотнева призвала реализовать программы по созданию дополнительных парковочных мест

Текст: Анна Полтавцева
Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и ремонту ОПРФ и правозащитница Светлана Разворотонева выступила с предложением законодательно закрепить нормы развития застроенных территорий и развивать программы по созданию парковочных пространств. Об этом она заявила на круглом столе "Город против автомобилистов. Как найти баланс интересов?", который прошел в Общественной палате РФ.
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

В мероприятии приняли участие представители органов власти и бизнес-сообщества, депутаты МГД, общественники, эксперты и жители столицы. Они обсудили проблему нехватки парковочных мест в Москве, а также перспективы развития городской инфраструктуры и её влияния на комфортность проживания в городской среде. Правозащитница сказала:

- Сейчас нормы развития застроенных территорий носят рекомендательный характер, поэтому при возведении новых жилых домов, комплексов и кварталов ими зачастую пренебрегают. Эти правила должны стать обязательными к исполнению. Именно в интересах простых людей должен развиваться наш мегаполис.

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За 10 лет количество автомобилей, зарегистрированных в московском регионе, увеличилось более чем на треть. Ежегодный прирост составляет около 300 тысяч единиц. Город стремительно автомобилизируется. Одновременно с этим власти прилагают серьезные усилия, чтобы предоставить альтернативу собственному транспорту в виде комфортного общественного. Тем не менее, востребованность стоянок растет. Во всех районах столицы наблюдается дефицит парковочных мест, который сказывается и на безопасности граждан: стихийный паркинг препятствует проезду экстренных служб и спецтехники к жилым домам, создает заторы, негативно влияет на окружающую среду.

- Для предотвращения коллапса необходимо реализовывать программы по созданию дополнительных парковочных мест на основе частно-государственного партнерства, - пояснила Светлана Разворотнева.

Также она подчеркнула, что несмотря на то, что в этом году в России стартует "Гаражная амнистия", проблема сноса гаражей граждан остается актуальной. В частности, она предлагает предоставлять владельцам снесенных гаражей и льготным категориям населения бесплатные места в многоуровневых гаражных комплексах и приблизить сумму компенсации за снесенный гараж к рыночной цене.

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