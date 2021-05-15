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15.05.2021 04:03
Рубрика: Общество

На Чукотке теплая погода позволит застрявшим во льдах белухам выплыть

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба нацпарка "Берингия". Фото: Пресс-служба нацпарка "Берингия".
Фото: Пресс-служба нацпарка "Берингия".

На Чукотке в ближайшие дни ожидается температура выше нуля градусов, сообщается на странице нацпарка "Берингия" в Instagram. Это дает надежду на то, что застрявшие в полынье во льдах 50 белух смогут, наконец-то, из нее выбраться.

Фото: iStock
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Напомним, что белух в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй обнаружили в апреле. Беспокоило, что они могут погибнуть, оставшись без корма. Но специалисты говорят, что белухи актины, крутятся - вертятся, хотя, действительно, провели в плену уже немало дней. Проводить спасательную операцию при помощи ледокола посчитали излишним, это могло бы навредить экосистеме.

"С высоты видно, что полынья больших размеров и белухам в ней не тесно. На ближайшие дни по прогнозу солнечная погода с температурами выше нуля, лед становится все менее прочным, края полыньи продолжают разрушаться. Надеемся, что скоро животные смогут освободиться из ледового плена", - сообщает в Instagram.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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