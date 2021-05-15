На Чукотке теплая погода позволит застрявшим во льдах белухам выплыть

На Чукотке в ближайшие дни ожидается температура выше нуля градусов, сообщается на странице нацпарка "Берингия" в Instagram. Это дает надежду на то, что застрявшие в полынье во льдах 50 белух смогут, наконец-то, из нее выбраться.

Напомним, что белух в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй обнаружили в апреле. Беспокоило, что они могут погибнуть, оставшись без корма. Но специалисты говорят, что белухи актины, крутятся - вертятся, хотя, действительно, провели в плену уже немало дней. Проводить спасательную операцию при помощи ледокола посчитали излишним, это могло бы навредить экосистеме.

"С высоты видно, что полынья больших размеров и белухам в ней не тесно. На ближайшие дни по прогнозу солнечная погода с температурами выше нуля, лед становится все менее прочным, края полыньи продолжают разрушаться. Надеемся, что скоро животные смогут освободиться из ледового плена", - сообщает в Instagram.