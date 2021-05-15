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15.05.2021 05:13
Рубрика: Происшествия

В Приморье создавшие банду уроженцы Узбекистана предстанут перед судом

Текст: Ольга Журман

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех уроженцев Республики Узбекистан, сообщается на сайте ведомства. Обвиняемые в январе 2020 года создали устойчивую вооруженную группу, привлекли в нее еще троих соотечественников и совершили 8 разбойных нападений на интернет-кафе во Владивостоке и Уссурийске.

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Обычно ночью или поздно вечером один из участников банды заходил в интернет-кафе и изображал посетителя. А когда в заведении не оставалось посетителей, сообщал об этом подельникам. Те врывались в кафе с надетыми на голову масками, и, угрожая оружием, похищали деньги и ценности.

Общий ущерб оценивается в сумму более 430 тысяч рублей.

Обвинение предъявлено по статье 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и организации, руководство такой группой (бандой) и участие в ней), и статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой с незаконным проникновением в помещение, с применением оружия и угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья). Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд

Ранее один из участников банды был приговорен к 9 годам лишения свободы.

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