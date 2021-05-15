В Прикамье введут кешбэк за отдых детей

В ходе послания Федеральному собранию 21 апреля президент России было предложено возвращать родителям половину стоимости путевок в летние лагеря оздоровления и отдыха при совершении оплаты с помощью банковской карты платежной системы "Мир".

"Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь", - сказал в послании парламентариям глава государства.

В настоящее время Ростуризм подготовил документы, необходимые для старта программы кешбэка на летний отдых детей в лагерях и на базах отдыха. Председатель движения "Совет матерей России" Татьяна Буцкая подчеркнула, что туристический кешбэк для детей будет пользоваться огромным спросом у россиян.

- Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется получить не просто финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь, что он уже проверен и безопасен, - сказала Татьяна Буцкая.

С конца апреля лагеря Пермского края начали создавать все необходимые технические условия для подключения к программе.

"Участие в ней могут добровольно принять детские стационарные лагеря, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, туроператоры, зарегистрированные в Едином федеральном реестре, реализующие путевки в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления и электронные системы агрегаторов путевок в детские лагеря", - сообщают в Ассоциации детских лагерей Пермского края.

Кроме того, предложено продлить действие программы взрослого туристического кешбэка на туры по России в размере 20 процентов от стоимости путевки, эта опция включена в список поручений по итогам послания Федеральному собранию.