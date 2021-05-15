В Осетии открыли памятник уникальному герою Первой Мировой войны

В североосетинском селе Ольгинское открыли памятник герою Первой Мировой войны, кавалеру четырех Орденов Святого Георгия (георгиевских крестов) Виссариону Хадикову. Открытие бюста было приурочено к мероприятиям в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Судьба Виссариона Хадикова чрезвычайно трагична и переплетена с историческими событиями в России в начале XX века. В тоже время она типична для многих людей, которые жили в это время.

Виссарион Хадиков был призван на военную службу в 1911 году, а в 1914 году в составе Кавказской туземной конной дивизии (в историю вошла как "Дикая дивизия" и была одной из самых сильных подразделений императорской армии) принял участие в Первой Мировой войне. За время боевых действий, героически сражаясь, Виссарион Хадиков четыре раза (!) был представлен к высшей награде Российской Империи - Ордену Святого Георгия. По общепризнанному мнению историков, четырежды кавалер георгиевского креста имеет такой же статус, как и Герой Советского Союза в СССР.

С фронта Виссарион Хадиков вернулся с двенадцатью ранениями и выступил на стороне новой тогда власти рабочих и крестьян. В 1917-1920 годах командовал в Северной Осетии районным отрядом по борьбе с бандитизмом и участвовал в защите родного села Ольгинское от нападений сепаратистов.

Однако, несмотря на это, Советская власть не признала заслуг Виссариона Хадикова, и в марте 1933 года он вместе с супругой Надеждой Темболатовной и их детьми были репрессированы и сосланы в Казахстан, станицу Асакаловка. Там Виссарион Хадиков и умер в 1949 году, похоронен в Северной Осетии, селе Ольгинское. Несмотря на то, что он не участвовал в Великой Отечественной войне, судьба Виссариона Хадикова - яркий пример патриотизма и защиты Отечества.

По инициативе общественного совета фамилии Хадиковых и в целях восстановления имен забытых героев России в Ольгинском открыт бюст Виссариона Хадикова. Известно, что всего за время Первой мировой войны кавалерами Ордена Святого Георгия стали более 30 осетин.