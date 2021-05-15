Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
15 мая 2021 г. 14:23
Общество
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Осетии открыли памятник уникальному герою Первой Мировой войны

В североосетинском селе Ольгинское открыли памятник герою Первой Мировой войны, кавалеру четырех Орденов Святого Георгия (георгиевских крестов) Виссариону Хадикову. Открытие бюста было приурочено к мероприятиям в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Азамат Хадиков, один из потомков Виссариона Хадикова, возложил цветы к бюсту героя Первой Мировой войны Фото: Архив фамилии Хадиковых
Азамат Хадиков, один из потомков Виссариона Хадикова, возложил цветы к бюсту героя Первой Мировой войны Фото: Архив фамилии Хадиковых

Судьба Виссариона Хадикова чрезвычайно трагична и переплетена с историческими событиями в России в начале XX века. В тоже время она типична для многих людей, которые жили в это время.

Фото: Пресс-служба ЗВО
Под Петербургом открыли памятную доску легендарному летчику-истребителю

Виссарион Хадиков был призван на военную службу в 1911 году, а в 1914 году в составе Кавказской туземной конной дивизии (в историю вошла как "Дикая дивизия" и была одной из самых сильных подразделений императорской армии) принял участие в Первой Мировой войне. За время боевых действий, героически сражаясь, Виссарион Хадиков четыре раза (!) был представлен к высшей награде Российской Империи - Ордену Святого Георгия. По общепризнанному мнению историков, четырежды кавалер георгиевского креста имеет такой же статус, как и Герой Советского Союза в СССР.

С фронта Виссарион Хадиков вернулся с двенадцатью ранениями и выступил на стороне новой тогда власти рабочих и крестьян. В 1917-1920 годах командовал в Северной Осетии районным отрядом по борьбе с бандитизмом и участвовал в защите родного села Ольгинское от нападений сепаратистов.

Однако, несмотря на это, Советская власть не признала заслуг Виссариона Хадикова, и в марте 1933 года он вместе с супругой Надеждой Темболатовной и их детьми были репрессированы и сосланы в Казахстан, станицу Асакаловка. Там Виссарион Хадиков и умер в 1949 году, похоронен в Северной Осетии, селе Ольгинское. Несмотря на то, что он не участвовал в Великой Отечественной войне, судьба Виссариона Хадикова - яркий пример патриотизма и защиты Отечества.

По инициативе общественного совета фамилии Хадиковых и в целях восстановления имен забытых героев России в Ольгинском открыт бюст Виссариона Хадикова. Известно, что всего за время Первой мировой войны кавалерами Ордена Святого Георгия стали более 30 осетин.

Темы дня:
#XX век
Как школьными диктантами воспитывали учеников 70 лет назад
10.05.2021 Образование

Как школьными диктантами воспитывали учеников 70 лет назад

Старые школьные учебники иногда могут рассказать об истории страны гораздо больше, чем многотомная энциклопедия. Например, диктанты для начальной школы с первых школьных дней рассказывали детям о войне, подвигах, любви к труду, гигиене и борьбе за мир

Противоречивость решений Сталина в годы войны объясняют документы из его личного архива
08.05.2021 Судьбы

Как закалялся Сталин

Весной 2020 года стал доступен для исследователей большой массив документов из личного архива Сталина, который хранится в РГАСПИ и федеральных и ведомственных архивах и музеях. Капитальное историко-документальное издание "В штабах Победы. 1941-1945. Документы" комментирует Семен Экштут

Какие сочинения писали ученики 70 лет назад
17.04.2021 Образование

Какие сочинения писали ученики 70 лет назад

Выпускники школ только что написали итоговое сочинение. А какие сочинения писали ученики 70 лет назад и, главное, для чего? А также два полезных совета из 50-х годов прошлого века, которые помогут написать любое сочинение и сегодня

#памятники
Самый неожиданный памятник Александру Невскому установлен на въезде в маленькое курганское село
13.05.2021 Новости

И на коне, и в схиме

Самый неожиданный памятник князю установлен на въезде в маленькое курганское село Частоозерье с населением меньше трех тысяч человек

Почему проблему памятников невозможно решить народным голосованием
04.05.2021 Дискуссии

Памятник на площади

У всех еще на слуху споры вокруг предполагаемой установки памятника в центре Лубянской площади. Дзержинский или Невский? Голосование раскололо москвичей на два лагеря, и от благой, казалось бы, идеи пришлось отказаться. Эта история показала: голосованием проблемы, затрагивающие историческую память, не решаются

Сербы чтят память о подвигах русских добровольцев на Балканах
11.04.2021 Босния и Герцеговина

Сербы чтят память о подвигах русских добровольцев на Балканах

Сербский народ вечно будет помнить русских братьев, погибших в ходе боевых действий на Балканах в 1992-1995 годах. Об этом заявил глава Объединения ветеранов Республики Сербской Миломир Савчич, комментируя намерение прокуратуры БиГ юридически воспрепятствовать отмечанию в РС Дня русских добровольцев

#Первая мировая война
Вышел сборник о Колчаке с уникальными документами
06.05.2021 Литература

Вышел сборник о Колчаке с уникальными документами

Госархив представил сборник "А. В. Колчак. 1874-1920". В нем впервые публикуются уникальные документы, которые были выкуплены в 2019 году на аукционе в Париже. Они проливают свет на историю Гражданской войны и роль адмирала в ней

Побег Казимира Румши из германского плена поражает воображение даже спустя сто лет
27.01.2021 Научная библиотека

Побег из Виллингена

Служивший в русской армии этнический литовец поручик 23-го пехотного Низовского полка Казимир Юрьевич Румша оказался в германском плену уже в самом начале Первой мировой войны. Все дни плена он постоянно искал возможности побега. И, в конце концов, его невероятный по дерзости замысел удался

Трагическая гибель русского госпитального судна "Портюгаль" в марте 1916 года
16.11.2020 Научная библиотека

"Я увидел след мины, направлявшейся прямо в середину судна..."

Деятельность госпитальных судов в условиях войны определялась Гаагскими конвенциями, гарантировавшими этому типу судов статус неприкосновенных. Преднамеренная атака госпитального судна считалась военным преступлением. Это и произошло с русским госпитальным судном "Портюгаль"