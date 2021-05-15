Скончался руководитель НМИЦ им. Бурденко Александр Потапов

Доктор медицинских наук и академик РАН Александр Потапов скончался 15 мая 2021 года, сообщается на сайте Минздрава. Министр здравоохранения Михаил Мурашко и коллектив ведомства выразили соболезнования родным и близким ученого.

Долгие годы Потапов специализировался в области нейротравматологии, работал в реаниматологии, поясняется на сайте министерства. С 1989 по 2014 г. являлся заместителем директора института Научно-исследовательского института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР (сейчас - НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Минздрава России). С декабря 2014 года Потапов возглавил этот институт, а в 2019 году стал его научным руководителем.

Потапов стал автором и соавтором более 400 научных работ. Руководил разработкой 52 национальных стандарта высокотехнологичных видов медицинской помощи. Награжден орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и медалью "За трудовую доблесть. Дважды лауреат Госпремии РФ и лауреат премии правительства.