Трамп рассчитывает на отчисления за привлечение новых подписчиков

Экс-президент США Дональд Трамп ищет возможности для общения со сторонниками и рассчитывает, что социальные сети заплатят ему за привлечение новых пользователей. В Twitter у него было порядка 80 миллионов подписчиков, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам источника издания, бывший президент хочет получить что-то вроде лицензионных отчислений. Он не рассматривает участия в бизнесе в таких социальных сетях, как CloutHub и FreeSpace, с которыми проводились переговоры. Трамп рассчитывает, что компании заплатят ему за новых подписчиков.

Аккаунты Трампа в Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы после беспорядков в здании Капитолия, которые произошли в Вашингтоне 6 января. В результате экс-президент открыл новую платформу для общения с пользователями. "Проблема заключается в том, что для наиболее эффективного взаимодействия в интернете необходима двусторонняя связь. Блог Трампа не позволяет этого делать в достаточной степени. Он просто кричит в пустоту", - цитирует портал Business Insider эксперта по коммуникациям Питера Логе. Давний советник Трампа Джейсон Миллер пообещал найти решение, которое изменит правила игры в социальных сетях.