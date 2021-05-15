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Умер актер из "Просто Марии" и "Дикой Розы" Хайме Гарса

Новости
    15.05.2021, 16:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

На 68-м году жизни 14 мая в своем доме скончался мексиканский актер и певец Хайме Гарса - Эрнесто Рохас из "Дикой Розы" и Виктор Каррено из "Просто Марии". Об этом сообщает Hola News со ссылкой на коллег и родных артиста.

Причина смерти не указана. Но бывшая вторая жена Гарсы пояснила, что актер был очень плох, страдал от сахарного диабета и около двух месяцев назад ему сделали операцию на ноге - конечность пришлось ампутировать, и Хайме оказался прикован к инвалидному креслу. Кроме того, десять лет назад артист перенес инсульт и выжил с трудом.

Хайме Франциско Гарса Алардин родился 28 января 1954 года в городе Монтеррей, штат Нуэво-Леон, в семье журналиста и поэстессы. Карьеру начал на ТВ в детском шоу. На счету - порядка двадцати записанных альбомов и шесть десятков фильмов и сериалов.

Его сестры тоже стали актрисами - Ана Сильвия Гарса и Мариана Гарса.

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