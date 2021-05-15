В России более 5,5 млн людей с психическими расстройствами

Замглавы Минздрава Олег Салагай сообщил, что в России сейчас зарегистрировано около 5,6 млн человек, страдающих психическими расстройствами. "Это граждане, которым требуется медицинская помощь, которым требуется медицинская и социальная реабилитация", - сказал он.

Доля психиатрических, неврологических и наркологических расстройств среди заболеваний занимает около 10%, пишет ТАСС со ссылкой на выступление замминистра на XVII съезде психиатров России в субботу. Салагай отметил, что это достаточно большой процент и нет оснований полагать, что это бремя будет в ближайшие годы сокращаться.

Важнейшей задачей для практического здравоохранения является обеспечение качества и доступности медицинской помощи и реабилитационных процедур для данных пациентов, сказал замглавы Минздрава.

"Сегодня фиксируется тенденция по расширению круга специалистов, оказывающих помощь лицам с психическими расстройствами, акцент на внебольничной помощи, на персонифицированной терапии, в целом, на повышении уровня знаний, применения современных коммуникационных инструментов для укрепления психического здоровья граждан", - заключил Салагай.