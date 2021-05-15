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15.05.2021 17:35
Рубрика: Общество

В школьные учебники предложили добавить материалы "Без срока давности"

Текст: Владимир Емельяненко

В школьные учебники надо включить материалы проекта "Без срока давности" - о геноциде советского мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Таково заключение экспертизы Всероссийского форума молодых педагогов, проходящего в Гатчине под Санкт-Петербургом.

Фото: Юрий Мозолевский
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Международный проект "Без срока давности" идет с 2020 года. Он рассказывает о жизни мирных людей на оккупированных территориях СССР в 1941-1944 годах. По мнению участников форума, необходима экспертиза школьных учебников, которые должны быть дополнены с учетом выявленных в ходе проекта "Без срока давности" материалов о планах нацистов по захвату СССР и геноциде советских людей.

Педагоги обратились в Министерство просвещения России с инициативой включить тематику проекта в обязательную часть образовательных программ как для школьников, так и в программу подготовки педагогических кадров. Эксперты обратили внимание на то, что сделать это надо оперативно, не дожидаясь новых эксцессов с героизацией нацизма.

Так же участники форма высказались за то, что надо добиваться межпредметной связи материалов. Например, изучать события по геноциду не только по истории, а включить их в программу по литературе. Учителя со всей страны были солидарны и в том, что материалы, рассказывающие о преступлениях нацистов в конкретном регионе, должны войти в региональный компонент образовательных программ.

Все основные предложения участников форума по включению материалов по геноциду мирного населения на оккупированных территориях СССР в школьные программы и программы педагогических вузов вошли в итоговую резолюцию Форума. Они будут переданы в Министерство просвещения РФ.

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