Загадочный инцидент с пролетом Ju-52 над СССР произошел 80 лет назад

15 мая 1941 года произошло ЧП. В воздушное пространство СССР вторгся немецкий самолет "Юнкерс-52". Он смог долететь до Москвы и благополучно приземлился на столичном аэродроме. Позднее выяснилось, что самолет двигался по маршруту Кенигсберг - Белосток - Минск - Смоленск - Москва. А вот причина этого предвоенного визита не ясна даже спустя 80 лет.

Само по себе нарушение немецкими самолетами границ СССР в то время не было редкостью. В 1939 - 1941 годах незваные гости с крестами на крыльях появлялись в советском небе более 500 раз, причем не всегда в одиночку. Такие визиты особенно участились в 1941 году. С подобными нарушениями боролись только дипломатическими методами, но, увы, безрезультатно. Однако даже на этом неспокойном фоне перелет до Москвы оказался вопиющим случаем.

Тем более удивительно, что лишь 10 июня нарком обороны Семен Тимошенко подписал приказ № 0035 "О факте беспрепятственного пропуска через границу самолета Ю-52". В нем, в частности, говорилось, что внерейсовый самолет Ю-52 был беспрепятственно пропущен через государственную границу и совершил перелет по советской территории. При этом ПВО не предприняла никаких мер. Также сообщалось, что самолет удалось обнаружить, когда он углубился в советское воздушное пространство на 29 километров. Но и тогда "Юнкерс" из-за незнания силуэтов немецких самолетов приняли за рейсовый самолет ДС-3. Также сказались организационные проблемы и проблемы со связью, из-за которых была нарушена оперативная коммуникация и своевременно не поступило сообщение о самолете. Более того, как отмечается в приказе, полету оказывалось содействие. В частности, была разрешена посадка на аэродроме в Москве.

В результате нарком сделал вывод о неблагополучном состоянии службы ПВО, ее плохой организации, слабой подготовленности личного состава, потере бдительности и отсутствии требовательности со стороны командования.

По некоторым данным полет "Юнкерса" стоил свободы, а впоследствии - и жизни командующему ВВС Московского военного округа генерал-лейтенанту Петру Пумпуру. Его арестовали, обвинили в антисоветском военном заговоре и вредительстве, лишили званий и наград, а в 1942 году приговорили к расстрелу. Также был арестован и расстрелян начальник Главного управления противовоздушной обороны генерал-полковник Григорий Штерн.

Сейчас по поводу неожиданного появления в Москве немецкого "Юнкерса" (в некоторых источниках указывается его номер 7180) высказываются самые разные, но не получившие пока весомого подтверждения версии. Согласно одной из них, самолет доставил Сталину секретное послание от Гитлера. В нем, якобы, сообщалось о беспочвенности "слухов" о скором военном конфликте между Германией и СССР.

Также загадочный полет в Москву порой связывают с не менее странным полетом из Германии в Англию Рудольфа Гесса в мае 1941-го. Предполагается, что все это была своеобразная политическая игра для дезинформации руководства различных стран. Упоминается также возможная провокация, цели которой, правда, не ясны, и высказывается мнение о проверке бдительности и боеготовности СССР. А по другой версии появление самолета в Москве было вызвано путаницей из-за сроков поставок Германией в СССР "Юнкерсов", поскольку между странами действовал соответствующий контракт.