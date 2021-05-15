Замминистра обороны вручила матери погибшего контрактника ключи от машины

В субботу, 15 мая, замминистра обороны России Татьяна Шевцова приняла участие в благотворительной программе "Мы помним". Она реализуется в рамках ежегодного международного турнира по дзюдо среди армии и полиции и посвящена памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Шевцова вручила ключи от автомобиля Татьяне Плетневой - матери погибшего на военной службе сержанта-контрактника Максима Плетнева. Ранее он был награжден знаком отличия РФ - Георгиевским крестом IV степени (посмертно).

В оборонном ведомстве рассказали, что на XV Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии участвовали 12 команд. На татами выходили представители МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФНС и ФСИН, а также команды силовых структур Азербайджана, Армении, Киргизии, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. По регламенту участники соревнований должны быть старше 30 лет, являться действующими сотрудниками или военнослужащими, а также как минимум четыре года не привлекаться в национальные сборные своих стран.

Ежегодно в рамках турнира реализуется благотворительная программа "Мы помним". Ее цель - оказать адресную помощь семьям сотрудников силовых структур и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. На торжественной церемонии открытия турнира ключи от новых автомобилей вручаются родным и близким героев. Кроме того, каждая семья получает памятный сертификат и скульптурную композицию "Мы помним".

С 2007 года Оргкомитету удалось материально поддержать семьи более чем 500 погибших силовиков, многие из которых были награждены государственными наградами, в том числе Золотой Звездой Героя России. В этом году традицию продолжили.

В составе Оргкомитета турнира - руководители министерств и ведомств силовых структур. Татьяна Шевцова тоже входит туда, причем неслучайно. Она имеет 1-й взрослый спортивный разряд по дзюдо.