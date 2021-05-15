Замминистра обороны вручила матери погибшего контрактника ключи от машины

Новости

Источник опроверг закрытие авиасообщения с Израилем 20:41
Французы согласились с решением России по США и Чехии 20:34
Тайвань усиливает ограничения из-за всплеска заболеваемости COVID-19 19:59
Двое азербайджанских военнослужащих погибли на границе с Ираном 19:52
Фото: Сверхмощный Ми-26 перевез по воздуху вертолет Ми-6 19:31
"Спутник V" зарегистрировали в Эквадоре 19:26
В Греции полиция разогнала демонстрацию возле посольства Израиля 19:23
Вашингтон оперативно связался с Израилем после удара по высотке в Газе 19:16
Haval H9 бросит новый вызов Land Cruiser Prado 19:00
Байден отказался от идеи Трампа о национальном парке героев 18:51
Голевая передача Миранчука помогла "Аталанте" обыграть "Дженоа" 18:33
Израильская авиация уничтожила офисы мировых СМИ 17:57
Сухопутные войска усилят бронетранспортерами БТР-82А и БТР-82АМ 17:47
Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020 17:42
Скончался руководитель НМИЦ им. Бурденко Александр Потапов 17:36
В школьные учебники предложили добавить материалы "Без срока давности" 17:35
В Госдуме оценили возможность ограничить работу WhatsApp в России 17:33
Пушков прокомментировал реакцию Климкина на слова Путина об Украине 17:19
Куба обновила антирекорд по числу новых случаев COVID-19 16:57
Палестина призывает срочно созвать встречу глав МИД ближневосточного "квартета" 16:55
Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в Венесуэле 16:27
Умер актер из "Просто Марии" и "Дикой Розы" Хайме Гарса 16:01
Израиль ударом ракеты разрушил офисную высотку в секторе Газа 16:00
В Москве возбуждено уголовное дело после стрельбы по ребенку на самокате 15:28
В ОПЗЖ прокомментировали предложение "обменять" Медведчука 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
15.05.2021 19:49
Рубрика: Власть

Замминистра обороны вручила матери погибшего контрактника ключи от машины

Текст: Юрий Гаврилов
В субботу, 15 мая, замминистра обороны России Татьяна Шевцова приняла участие в благотворительной программе "Мы помним". Она реализуется в рамках ежегодного международного турнира по дзюдо среди армии и полиции и посвящена памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Шевцова вручила ключи от автомобиля Татьяне Плетневой - матери погибшего на военной службе сержанта-контрактника Максима Плетнева. Ранее он был награжден знаком отличия РФ - Георгиевским крестом IV степени (посмертно).

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Работы Сергея Шойгу на благотворительном аукционе ушли за 40 млн рублей

В оборонном ведомстве рассказали, что на XV Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии участвовали 12 команд. На татами выходили представители МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФНС и ФСИН, а также команды силовых структур Азербайджана, Армении, Киргизии, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. По регламенту участники соревнований должны быть старше 30 лет, являться действующими сотрудниками или военнослужащими, а также как минимум четыре года не привлекаться в национальные сборные своих стран.

Ежегодно в рамках турнира реализуется благотворительная программа "Мы помним". Ее цель - оказать адресную помощь семьям сотрудников силовых структур и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. На торжественной церемонии открытия турнира ключи от новых автомобилей вручаются родным и близким героев. Кроме того, каждая семья получает памятный сертификат и скульптурную композицию "Мы помним".

С 2007 года Оргкомитету удалось материально поддержать семьи более чем 500 погибших силовиков, многие из которых были награждены государственными наградами, в том числе Золотой Звездой Героя России. В этом году традицию продолжили.

В составе Оргкомитета турнира - руководители министерств и ведомств силовых структур. Татьяна Шевцова тоже входит туда, причем неслучайно. Она имеет 1-й взрослый спортивный разряд по дзюдо.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Россия утвердила перечень недружественных стран
Израиль ударом ракеты разрушил офисную высотку в секторе Газа
В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса
Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс
Кабмин утвердил схемы развития газовой и нефтяной отраслей
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов