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16 мая 2021 г. 01:25
Общество
Текст: Артем Локалов

Австрийка, спасшая советских военнопленных в 1945, награждена Орденом Мужества посмертно

Мария Лангталер в 1945 году укрыла в сарае двух советских военнопленных - Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало - которые бежали из нацистского лагеря смерти Маутхаузен в феврале 1945 года.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский вручает Орден Мужества Анне Хакль. Фото: facebook.com/dlyubinski
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский вручает Орден Мужества Анне Хакль. Фото: facebook.com/dlyubinski

С инициативой наградить Марию Лангталер выступил Фонд памяти Александра Печерского, который занимается увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, подпольщиков, боровшихся с нацистами и жертв немецкой оккупации.

В прошлом году исполнилось 75 лет восстанию советских военнопленных в австрийском концлагере Маутхаузен. Почти все бежавшие из лагеря смерти были уничтожены, причем в истреблении участвовали не только эсесовцы, но и местные жители. Однако Мария Лангталер сохранила жизнь Михаилу Рыбчинскому и Николаю Цемкало, которых спрятала на сеновале в сарае.

Фото: предоставлено Фондом имени Александра Печерского
Австрийка, спасшая советских военнопленных в 1945-м: как сложились их судьбы

Орден Мужества посол России в Австрии Дмитрий Любинский вручил дочери Марии Лангталер - Анне Хакль. Церемония состоялась на территории бывшего концлагеря Маутхаузен.

- В Австрии Мария Лангталер наград не получила. В Советском Союзе, куда она приезжала и где встречалась с теми, кого спасла в 1945-м, - тоже. Поэтому Фонд Александра Печерского обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой наградить ее посмертно Орденом Мужества, - говорил ранее руководитель Фонда памяти Александра Печерского Илья Васильев.

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