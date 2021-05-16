Летящие по волнам: как проходили испытания танков на подводных крыльях

Только в нашей стране были созданы танки, способные идти по воде на подводных крыльях. Они могли двигаться со скоростью торпедных катеров. Ничего подобного в мире нет по сей день.

Послевоенный период отечественного танкостроения прежде всего был связан с осмыслением роли бронетехники в период Второй мировой. И, опираясь на это осмысление, попытками создать танки нового поколения. Попытки большей частью оказались удачными.

Испытательный полигон в Кубинке, 90-летие которого отмечается летом этого года, внес огромный вклад в то, что советская бронетехника ХХ века оказалась лучшей в мире.

Небольшое отступление. Наши танки в начале Великой Отечественной объективно были лучше немецких. Но Германия в начальный период войны использовала их более грамотно. И в 1941 году возник эффект танкобоязни. Стоило крикнуть слово "танки!", как сразу начиналась паника. Так же и с авиацией. Беспредельное господство люфтваффе в воздухе летом-зимой 1941 года наложило неизгладимый отпечаток на простых солдат и высшее командование Красной армии. Но нет худа без добра. Итогом стало то, что во второй половине ХХ века и по сей день ПВО нашей страны - лучшее в мире. Как и наша бронетехника. Надо подчеркнуть, что настоящие профессионалы ни танков, ни самолетов врага никогда не боялись. И создавали свою технику без панических настроений, спокойно и взвешенно.

Испытательные работы на полигоне в Кубинке с 1945 по 1960-й год шли так напряженно, словно война не закончилась, а вот-вот начнется. Были окончательно тестированы все немецкие танки, доставшиеся как трофеи. Удалось понять, в чем была сила и слабость бронетехники вермахта. Одной из эпохальных испытательных работ стало тестирование сверхтяжелого "Мышонка" - танка Panzerkampfwagen VIII "Maus". Даже немцы не смогли провести столь тщательных испытаний, так как два "Мышонка" после сборки были сразу отправлены на фронт. Повоевать им не удалось. Зато они достались Красной армии. Надо отдать должное нашим танкистам-испытателям. Тщательно изучив Panzerkampfwagen VIII "Maus", его не отправили на переплавку, а сохранили для потомков. Сегодня единственный в мире образец 180-тонной "Мышки" можно увидеть в музее бронетанковой техники в Кубинке. А вот отчет об испытаниях танка Maus, увы, не сохранился.

Если говорить об отечественной технике, то были две прорывные испытательные работы. Испытание тяжелого танка предельных параметров ИС-7, легкого плавающего ПТ-76 и специальных понтонов, придававших даже тяжелым танкам возможности амфибий.

Об ИС-7 - чуть позже. А сейчас о плавающей бронетехнике отечественного производства, равной которой нет и поныне.

Преодоление водных преград во время войны - одна из сложнейших задач. В СССР к ее решению подошли кардинально. Были созданы лучшие в мире, кстати, по сей день, плавающие танки ПТ-76 и понтонные системы на подводных крыльях, способные транспортировать по воде на десятки километров с огромной скоростью даже тяжелые танки Т-10.

Многие эпизоды давних испытаний остаются под грифом секретности. Но о чем-то рассказать можно.

Т-54 с ПСТ-54. Фото: Geschichte Nerd / youtube.com

Была разработана целая серия понтонных систем, позволявших переправлять танки по воде. Понтон имел мощный двигатель. Танк, обвязанный понтоном, сошедший в воду с берега или десантного корабля, принимал устойчивое положение и шел по заданному направлению. Иногда на десятки километров.

А теперь официальная хроника на основе отчетов по испытаниям 1957-го года.

"Перед Полигоном была поставлена задача провести испытания плавающей, а также оборудованной плавсредствами БТТ в морских условиях. При этом не было данных по особенностям работы экипажей машин при различном состоянии поверхности моря…

Была доказана возможность совершения длительных маршей по морю протяженностью до 100 км большими группами БТТ…

Под техническим руководством испытателей Полигона было осуществлено форсирование водных преград танковыми подразделениями (до 45 танков) на Каспийском и Балтийском морях до 100 км ночью при волнении моря до 4 баллов".

Кстати, такие переходы испытателям давались очень тяжело. Но они со своей работой справились.

По результатам испытаний было определено, что наиболее оптимальным плавающим танком является ПТ-76. Создатель его - Николай Федорович Шашмурин. Хотя официально авторство приписывается Ж.Я. Котину и Н.Л.Духову - чуть ли не одновременно. ПТ-76 уверенно шел в море при волнении в 5 баллов - когда не все средние корабли из портов выпускают. Иногда при испытаниях танк полностью уходил под воду, но всплывал, как поплавок, и шел дальше.

ПТ-76 был прост как автомат Калашникова, и создавались они практически одновременно. Как и знаменитый АК, ПТ-76 служит до сих пор. Вот только про его родителя, в отличие от Калашникова, мало кто знает.

В период с 1961 по 1969 год танкисты-испытатели Кубинки приняли самое активное участие в разработке многоцелевых скоростных танкодесантных плавсредств на подводных крыльях. По результатам испытаний на вооружение были приняты понтонные системы специального назначения, аналогов которым нет в мире до сих пор.

Понтоны на подводных крыльях несли даже тяжелые танки Т-10 по морю со скоростью до 70 км/час.

Многие опасались, что при таком движении вода неизбежно зальется в ствол пушки, и при выстреле произойдет ее разрыв. Провели эксперимент. В стволы всей десантируемой бронетехники: ЗСУ-57-2, Т-10, Т-55, ПТ-76 заливали воду. Потом производили выстрел, естественно, дистанционно. Ни разрушения ствола, ни его вздутия отмечено не было. Это удивило всех. Ведь вода не сжимаема, по всей логике снаряд, напоровшись даже на каплю воды по ходу своего движения, должен был ствол разорвать. Объяснить сей парадокс не смогли по сей день.