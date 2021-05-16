Низкоуглеродная экономика: что ждет Россию в ближайшие годы?

Несмотря на то что Россия присоединилась к Парижскому соглашению и обозначила свою цель (сокращение выбросов до 2030 года до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития), на международной арене ее обязательства называют не слишком амбициозными, особенно с учетом того, что Россия входит в число крупнейших мировых эмитентов парниковых газов (ПГ) - около 5% совокупных мировых выбросов.

Среди стран, официально установивших либо озвучивших заявление о намерениях более амбиционных планов, а именно достижение углеродной нейтральности, стоит назвать крупных импортеров российской продукции ТЭК, металлургии и прочей промышленности - ЕС, Великобритания, Япония, Южная Корея (к 2050 году), а также партнеров России по БРИКС - Бразилия и Китай (2060), ЮАР (2050).

С учетом того, что основные антропогенные выбросы ПГ образуются в результате сжигания топлива (около 70% по оценке МГЭИК ), то и меры по снижению выбросов укрупненно можно свести к следующим:

1. Декарбонизация: переход на использование топлива с меньшими объемами выбросов, включая альтернативные ВИЭ (такие как солнечная энергия, ветровая энергия и др.) и топливо (например водород).

Например, прямые выбросы в электроэнергетике, по данным МГЭИК, варьируются от 0 для альтернативных ВИЭ и АЭС до в среднем 760 г СО2 -экв./кВтхч для угольных ТЭС, а выбросы с учетом всего жизненного цикла - от 11-12 г СО2-экв./кВтхч для ВЭС и АЭС до в среднем 820 г СО2-экв./кВтхч для угольных ТЭС.

2. Повышение энергоэффективности и снижение энергоемкости процессов производства продукции и потребления топлива и ЖКУ (т.е. снижение удельного расхода топлива).

3. Внедрение технологий улавливания, хранения, утилизации, удаления ПГ, а также коммерциализация CO2.

4. Поддержка/стимулирование потребления продукции с низким "углеродным следом".

Все эти способы создают вызовы для России в виде потенциального сокращения спроса на российские топливные ресурсы (главным образом уголь и нефть), а также на промышленную энергоемкую продукцию (продукция металлургии, химической и целлюлозной промышленности). Кроме того, "углеродный след" учитывает объем выбросов ПГ в результате транспортировки продукции до точки потребления.

Важно обеспечить плавный переход к низкоуглеродной экономике

По оценке на основе данных МЭА 2020 года, российский экспорт угля в физическом выражении в гипотетическом сценарии устойчивого развития, предполагающем достижение климатических целей, к 2040 году оказывается на 70% ниже, чем в инерционном сценарии, нефти - на 48% ниже.

В частности, ЕС объявил о возможности введения углеродного налога (сбора) на импортируемую продукцию (механизмы сбора и перечень продукции в проработке). Китай с 2026 года начнет постепенно сокращать объемы потребления угля, вклад которого в энергобаланс страны в 2019 году составил 58% (по данным BP).

Ближайшие шаги

Россия является крупнейшим экспортером топливного сырья и промышленной продукции. ТЭК обеспечивает порядка 25% ВВП и более 50% экспорта. Поэтому, определяя свою климатическую цель, Россия обозначила важность устойчивого развития страны и сбалансированного развития экономики. Важно обеспечить плавный переход к низкоуглеродной экономике.

Рассчитывать только на поглощающую способность российской природы не следует. Это не сохранит позиции российской продукции на мировых рынка

Широко известна проблема международной системы учета выбросов и поглощения ПГ в мире - она не в полной мере отражает объективную картину. В этой связи Россия намерена вести работу по улучшению качества данных о российских лесах, реализовывать проекты карбоновых полигонов и ферм и вести методическую работу по корректному учету поглощающей способности экосистем, а также выбросов ПГ по номенклатуре продукции. Это позволит повысить имидж России на международной арене как климатически ответственной страны. Но рассчитывать только на поглощающую способность российской природы не следует. Это не обеспечит сохранение позиций непосредственно российской продукции на мировых рынках.

Закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", о котором говорил председатель правительства Михаил Мишустин в своем выступлении в Государственной Думе, станет основополагающим в части определения рамок углеродного регулирования в России. Он вводит систему учета ПГ, систему обязательной отчетности для регулируемых организаций, понятие "климатический проект" и "углеродные единицы". В ближайшее время будут выпущены документы о требованиях к отчетности, порядку отчетности, критериям регулируемых организаций. Стоит отметить, что специальный режим углеродного регулирования в форме квотирования будет пилотироваться в Сахалинской области.

Кроме того, разрабатываются меры финансовой поддержки бизнеса. Речь идет как о возможных налоговых льготах для тех, кто реализует климатические проекты, так и о "зеленом" финансировании для целей привлечения внебюджетных источников.

Ключевым опасением бизнеса на текущем этапе остается вопрос гармонизации и взаимного признания систем углеродного регулирования со странами-импортерами российской продукции.