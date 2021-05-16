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Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере режиссера "Баек из склепа"

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    16.05.2021, 17:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

57-летний австралийский и американский актер Рассел Кроу определился со своей следующей ролью.

Фото: twitter.com/ netflix
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Как передает Deadline, лауреат премии "Оскар" сыграет главную роль в триллере "Покер фейс" (Poker Face) режиссера Гэри Фледера ("Байки из склепа", "Целуя девушек", "Зооапокалипсис").

Сценарий написал Стефен М. Коутс ("Джон Доу").

Кроу изобразит миллиардера Джейка, сколотившего состояние на технологиях, собирающего давних друзей в своем имении в Майами, дабы перекинуться с ними в покер с серьезными ставками. Но планы Джейка резко меняются, когда его дом атакует жестокий преступник.

Дата премьеры пока не названа.

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