МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение

Главное управление МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды - оно будет действовать на протяжении всего воскресенья 16 мая.

В ведомстве сообщили, что в городе прогнозируется ливень, гроза и град, а также усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

Водителям рекомендовали при ухудшении погодных условий снижать скорость и увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и не парковаться возле деревьев и плохо укрепленных конструкций.

Пешеходам тоже стоит быть внимательными и обходить стороной рекламные щиты и деревья. Такое же экстренное предупреждение опубликовало и управление МЧС по Московской области.