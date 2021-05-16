В Москве еще 2414 пациентов вылечились от COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 2414 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 025 794.

Выявлено 2789 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1117 человек.

В столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.