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16.05.2021 02:16
Рубрика: Общество

Жара в Центральной России сменится похолоданием на 10 градусов

В понедельник, 17 мая, в регионах Центрального федерального округа воздух прогреется до 30-32 градусов, рассказали в Гидрометцентре. А вот после температура начнет понижаться.

Фото: Роман Пименов/ТАСС
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"После жаркого начала недели температуры вернутся к климатической норме, - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда. - По ночам термометры будут показывать около десяти градусов, днем - от 15 до 20 тепла. А вот в первые дни новой недели температура воздуха в ЦФО превысит норму на восемь градусов".

Во Владимирской и Костромской областях в ближайшие дни будет жарче, чем в Москве. Если в столице в воскресенье температурный фон 20-25 градусов, то днем в понедельник уже будет 28-30 градусов, а в Костромской области еще на один-два градуса выше. По-летнему жарко будет и во вторник, 18 мая, отметил метеоролог.

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