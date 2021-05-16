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16.05.2021 01:20
Рубрика: Происшествия

Непогода обесточила дома жителей Нижегородской и Костромской областей

Сильный ветер и грозы стали причиной отключения электричества в Нижегородской и Костромской областях. Без света остались более 80 тысяч жителей. Информация опубликована на сайте Минэнерго России.

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"Для восстановления электроэнергии в Костромской области привлечены 66 бригад из 262 специалистов и 119 единиц техники. В Нижегородской области устранением последствий аварии заняты 47 бригад из 114 специалистов и 54 единиц техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Нижегородской области без электричества остались жители девяти муниципальных образований, а в Костромской - трех районов.

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