В Самарской опере дали "Бал-маскарад" Верди

Режиссер Филипп Разенков, многократно награжденный "Золотыми масками", на самарской сцене в тандеме с дирижером Евгением Хохловым поставил одну из самых популярных и значимых итальянских опер - "Бал-маскарад" Джузеппе Верди. Ключевые герои оперы оказались закованы в зеркальные маски-шлемы, в которых отражались людские слабости и пороки, как оказалось, неизменные во все времена.

В Самарском театре оперы и балета долго ждали и наконец-то дождались "Бала-маскарада" Верди - спектакля, который должен был появиться в апреле 2020-го. Но из-за пандемии премьеру показали только сейчас - в год, когда театр отмечает 90-летие. И спектакль получился масштабным, но не парадным.

У этой вердиевской оперы вообще трудная сценическая судьба, так как в основе ее сюжета подлинное историческое событие - убийство заговорщиками шведского короля Густава III в 1792 году во время бала-маскарада в Шведской опере. Из-за этого, кстати, шведскому монарху по сей день на законодательном уровне воспрещается появляться в Королевской опере. Либретто же Антонио Соммы на текст Эжена Скриба подвергалось неоднократной цензорской правке. Во спасение своего творения Верди перенес действия оперы в Новый Свет, и король превратился в американского губернатора Ричарда, а граф Анкарстрём, его убийца, - в его друга Ренато. Между ними - Амелия, вымышленная в историческом плане героиня - жена Ренато, но влюбленная в Ричарда. И погиб он не по политическим мотивам, а за то, что полюбил чужую женщину. Все очень по-оперному, где любовь без фатального финала и не любовь вовсе.

Все очень по-оперному, где любовь без фатального финала и не любовь вовсе

И хотя действие спектакля разворачивается в строго неопределяемом времени и пространстве, почти сразу становится понятно, что режиссерский замысел отталкивался от образа и судьбы JFK - Джона Фицджеральда Кеннеди - 35-го президента США. Этот намек читается и в поведении героев и в их манере одеваться. Правда, костюмам Татьяны Ногиновой, среди которых особо запоминается "роскошная" экошуба Ричарда, нотки изысканности не хватает, а сценография признанного мастера Эрнста Гейдебрехта, наоборот, являет собой скорее образец абстрактного искусства. Декорации порождают магнетический интерес как загадочные инсталляции, но, по сути, в своей смысловой, а не служебной составляющей они практически параллельны спектаклю.

Режиссер же выстраивает действие по изначально заявленной канве легко узнаваемых прототипов. Если Ричард (Илья Говзич, солист Ростовского музыкального театра) - Кеннеди, то его секретарь Оскар (Диля Шагеева) - а-ля Мэрилин Монро, а колдунья Ульрика (Наталья Фризе) - этакая Джуна. В момент предсказания смерти от руки друга она надевает на Ричарда шлем-маску и таким образом отправляет всех в Зазеркалье, а главного героя превращает в жестокого геймера-манипулятора.

На сцене появляется лилипут, или, как атрибутировано в программке, "Альтер эго Ричарда" (непредусмотренная авторами оперы мимическая роль в исполнении фотографа Виталия Нуштаева), который вроде как изобличает суть натуры главного героя, не умеющего по-настоящему любить, но перманентно ублажающего себя, то интрижками с Оскаром или Амелией (Татьяна Гайворонская) - женой своего близкого друга Ренато (Георгий Цветков), то прочими развлечениями. Одним словом, гедонизм - единственная цель его жизни. В итоге получается собрание банальных житейских шаблонов, ведь даже Амелия, казалось бы, источник чистой любви в опере, оказывается лишь уставшей женщиной от грубых притязаний собственного мужа.

К сожалению, отважная попытка представить вердиевский шедевр практически собственными вокальными силами в премьерном спектакле не увенчалась успехом. Лучшие из работ солистов выглядели лишь набросками на будущее. Но желание главного дирижера театра Евгения Хохлова не только разнообразить афишу, но и поднимать планку художественных задач достойно уважения. Тут и режиссерский намек почаще смотреть на себя в зеркало очень кстати для нас всех.