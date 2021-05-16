В Ульяновской области горят склад и жилые дома

В поселке Майна Ульяновской области тушат пожар на территории бывшего лесокомбината.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, в настоящее время огнем охвачены пять домов в поселке, в том числе два жилых, склад площадью в тысячу квадратных метров, надворные постройки.

По информации ведомства, пожар начался с возгорания опилок на территории лесокомбината.

Объявлен повышенный ранг пожара. В тушении огня принимает участие 54 человека и 19 единиц техники, также в поселок прибыл пожарный поезд.

- Идет наращивание противопожарных сил и средств, - информирует пресс-служба ведомства.