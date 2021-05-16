В России и в мире резко выросло производство конопли

Головокружительный рост производства конопли - ежегодно в два раза - обусловлен не только эффектом низкой базы, но и интересом многих аграриев к новинке, рассказала "Российской газете" президент Ассоциации развития конопляной отрасли Юлия Дивнич. Многим сельхозпроизводителям было интересно попробовать свои силы, поэкспериментировать с необычной культурой, пояснила она.

Юлия, этот интерес сохраняется?

Юлия Дивнич: Да. К нам и сейчас как минимум раз в неделю приезжают на консультацию производители-энтузиасты. Но многое упирается в проблему сбыта, поскольку не везде выращенный урожай можно выгодно продать. А построить собственную переработку стоит больших денег. В ближайшее время в России планируется запустить еще два или даже три крупных инвестиционных проекта по переработке конопли. Но они рассчитаны на собственное сырье. То есть далеко не факт, что его будут покупать у производителей со стороны.

Так, может, и не надо столько конопли выращивать? В ближайшие десять лет какие самые перспективные "конопляные" рынки?

Юлия Дивнич: Самый интересный и большой рынок для применения конопли в мире - это фармакология. В первую очередь за счет того, что там очень высокая маржинальность. Но в России использование конопли в этой отрасли пока запрещено.

Интересна также бумага, биоразлагаемые и органические пластики, особо прочные композиты, порох. Но, исходя из законодательных и технических реалий, сегодня для России самый перспективный рынок - это текстиль. У нас есть и определенный промышленный опыт, и потребность в такой продукции. Причем мы можем наращивать переработку как для внутренних нужд, так и для мирового рынка. Но там огромная конкуренция.

Бумажная промышленность сдает позиции, поскольку мир активно переходит в цифровой формат. Документы, книги, СМИ - мы все чаще пользуемся электронными аналогами. И это серьезный сдерживающий фактор для инвесторов.

А продукты питания? Какая у нас здесь перспектива? В мире они очень востребованы.

Юлия Дивнич: Сейчас мы видим очень быстрый рост в сфере продуктов питания. Это происходит на волне интереса к новым экологическим, здоровым продуктам. Но, по моим оценкам, через два-три года рынок в России достигнет насыщения. Если мы не изменим законодательство и будем по-прежнему делать продукцию только из семян конопли, то начнется стагнация. Надо, чтобы производители могли активнее использовать в производстве продуктов зеленую массу.

Из конопли можно делать десятки видов продовольствия: различные пасты, макаронные изделия, мармелады, натуральный протеин, муку, растительное молоко, основы для смузи, пророщенные семена для салатов и так далее. И если конопляная продукция станет товаром повседневного спроса, тогда этот сегмент действительно станет интересным для больших инвесторов.

Кроме того, огромный потенциал у конопли в сфере производства стройматериалов, медицинской продукции и БАДов, функционального питания и так далее.Мы надеемся, что власти обратят внимание на мировые тенденции и не упустят бум этой отрасли, который сейчас происходит во всем мире.

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