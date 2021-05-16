Умер актер и звезда экстремального реслинга Джереми Янг

Американский профессиональный рестлер и актер Джереми New Jack Янг скончался 14 мая в Северной Каролине в возрасте 58 лет.

Как передает TMZ, ссылаясь на подтверждение от семьи шоумена, причиной смерти Янга, известного своими брутальными выступлениями и необузданным нравом, стал сердечный приступ.

Янг родился в 1963 году. Детство будущего рестлера было тяжелым - в доме царило насилие, отец регулярно применял его к матери Джереми, укоряя ту в неверности, и, в конце концов, умер от сердечного приступа.

Как борец Янг дебютировал в 1992-м в Мемфисе, взяв себе творческий псевдоним по знаменитой ленте чернокожего режиссера Марио Ван Пиблза "Нью-Джек-Сити", криминального боевика с Уэсли Снайпсом, Айс Ти и Крисом Роком.

Дальнейшая карьера Нью Джека довольно внушительна и богата. Плюс на счету спортсмена множество профильных телепрограмм и шоу, документальных фильмов ("Вам не убить Дэвида Аркетта", "Темная сторона ринга"), а так же ряд небольших ролей в сериалах.