Новости

Появились первые кадры из новой "Золушки" чернокожим геем в роли феи 18:00
Рассел Кроу сыграет главную роль в триллере режиссера "Баек из склепа" 17:47
Умер актер и звезда экстремального реслинга Джереми Янг 16:28
Netflix снимет свой сериал про чернокожую британскую королеву 15.05.2021
Мультсериал "Что, если...?" от Marvel получил дату премьеры 15.05.2021

Умер советский актер и режиссер Баходыр Юлдашев

Новости
    16.05.2021, 17:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, узбекский актер и режиссер Баходыр Юлдашев скончался 16 мая в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в Агентстве кинематографии Узбекистана.

Баходыр Турсунович Юлдашев родился 7 сентября 1945 года в Каттакургане, Самаркандская область, в семье актеров. В 1970-м, окончив режиссерское отделение Ташкентского театрально-художественного института, стажировался в БДТ у Товстоногова.

Работал главным режиссером Узбекского академического театра имени Хамзы, главным режиссером театра "Молодая гвардия", в Узбекском драматическом театре имени Аброра Хидоятова.

Сниматься начала в 1971-м: "Когда остановилась мельница", "Встреча у высоких снегов", сериал "Огненные дороги", "Золотое руно", "Долгое эхо в горах", "Охота на дракона", "Переворот по инструкции 107", "Алмазный пояс". Выступил режиссером комедии "Непутевый муж".

Новости

Джиллиан Андерсон сыграет мать российской императрицы в "Великой" 15.05.2021
Кэти Перри выпустила совместный клип с покемоном Пикачу 15.05.2021
Умер актер из "Просто Марии" и "Дикой Розы" Хайме Гарса 15.05.2021
Вышел первый трейлер сериала про темнокожую английскую королеву 14.05.2021
⧣ утраты
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Умерла вдова актера Евгения Леонова Ванда 14.05.2021
В возрасте 89 лет умерла актриса Кира Крейлис-Петрова 13.05.2021
Умер писатель, поэт, музыкант и режиссер Вахур Афанасьев 13.05.2021
⧣ СССР
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Телеведущий Владимир Молчанов лег в больницу из-за коронавируса 14.05.2021
Ведущий "До и после полуночи" Владимир Молчанов попал в больницу 14.05.2021
Звезда "Мортал Комбата" сыграет в американском ремейке "Иронии судьбы" 13.05.2021
⧣ Узбекистан
Фото: www.kino-teatr.ru
Актер Мирза Азизов умер от COVID-19 в 58 лет 16.04.2021
"Довод" Нолана возглавил российский прокат 07.09.2020
Предварительные итоги кассовых киносборов за выходные подвели в России 31.08.2020