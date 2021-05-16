Умер советский актер и режиссер Баходыр Юлдашев

Советский, узбекский актер и режиссер Баходыр Юлдашев скончался 16 мая в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в Агентстве кинематографии Узбекистана.

Баходыр Турсунович Юлдашев родился 7 сентября 1945 года в Каттакургане, Самаркандская область, в семье актеров. В 1970-м, окончив режиссерское отделение Ташкентского театрально-художественного института, стажировался в БДТ у Товстоногова.

Работал главным режиссером Узбекского академического театра имени Хамзы, главным режиссером театра "Молодая гвардия", в Узбекском драматическом театре имени Аброра Хидоятова.

Сниматься начала в 1971-м: "Когда остановилась мельница", "Встреча у высоких снегов", сериал "Огненные дороги", "Золотое руно", "Долгое эхо в горах", "Охота на дракона", "Переворот по инструкции 107", "Алмазный пояс". Выступил режиссером комедии "Непутевый муж".