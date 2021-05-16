В ДНР обвинили украинских военных в обстреле района у линии отвода сил

Украинские силовики вновь нарушили дополнительные меры по перемирию, обстреляв из миномёта населённый пункт Петровское на Донбассе.

Это как раз участок отвода сил сторон конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел вёлся со стороны подконтрольной Киеву Богдановки. По территории Петровского было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров, говорят в ДНР.

Напомним, что отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся впервые ещё в 2016 году, но с тех пор украинские военные не раз продвигались в глубь участков разведения, настаивают на Донбассе.