В РФ пройдет эксперимент по стандартизации тестов для кандидатов в чиновники

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил провести эксперимент с единой базой тестирования кандидатов на государственную службу. В нем примут участие четыре ведомства - Минтруд, Минэнерго, Росздравнадзор и Росреестр.

Сейчас система отбора соискателей децентрализована, почти каждый госорган определяет перечень заданий для кандидатов самостоятельно. В рамках эксперимента планируется использовать сформированную экспертами общую базу оценочных заданий. Вопросы будут касаться как должностных обязанностей, так и знаний Конституции, основ госслужбы, антикоррупционного законодательства.

Эксперимент продлится до 13 августа. По его итогам предстоит принять решение об использовании такой системы в дальнейшем.