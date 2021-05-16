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16.05.2021 12:46
Рубрика: Власть

В РФ пройдет эксперимент по стандартизации тестов для кандидатов в чиновники

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил провести эксперимент с единой базой тестирования кандидатов на государственную службу. В нем примут участие четыре ведомства - Минтруд, Минэнерго, Росздравнадзор и Росреестр.

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Сейчас система отбора соискателей децентрализована, почти каждый госорган определяет перечень заданий для кандидатов самостоятельно. В рамках эксперимента планируется использовать сформированную экспертами общую базу оценочных заданий. Вопросы будут касаться как должностных обязанностей, так и знаний Конституции, основ госслужбы, антикоррупционного законодательства.

Эксперимент продлится до 13 августа. По его итогам предстоит принять решение об использовании такой системы в дальнейшем.

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