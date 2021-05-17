Академик Румянцев: "Мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей"

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Главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, основатель Центра им. Д.Рогачева Александр Румянцев заявил о том, что качество образования в медицинских вузах снижается. Ранее об этой проблеме высказался президент Российской академии наук Александр Сергеев, заявивший о необходимости повышать престиж и статус педагогов в системе высшего образования.

"Александр Михайлович очень своевременно поднял проблему качества образования в наших вузах, - сказал доктор Румянцев. - Особенно это актуально для медицинской науки: мы тоже наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей. Соответственно, тратится масса времени и сил на их дообучение, и не всегда эти траты оправдываются", - отметил Румянцев.

Академик добавил, поэтому он выступает за повышение расходов на здравоохранение, в том числе и на дополнительное финансирование высшего медицинского образования. Без этого, по мнению Румянцева, есть риск потерять все достижения отечественной медицины последнего времени.

Как сообщалось ранее, президент РАН Александр Сергеев отозвался о неудовлетворительном качестве высшего образования в стране в ходе Всероссийского форума "Молодежь и наука". По его словам, качество студента на выходе из университетов не улучшается, падает.