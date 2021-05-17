Новости

Кировский полицейский осужден за ДТП, в котором погиб ребенок 17:10
В ЦИКе ответили на предложение депутата Барышева отказаться от КОИБов 17:10
В Херсонесе появится своя золотая кладовая 17:00
"Роскосмос" выделил 318 млн руб на реализацию первой миссии РФ на Венеру 17:00
Директор ФСИН: В колониях нет мошеннических колл-центров 16:59
В Госдуму внесли законопроект, упрощающий банкротство юрлиц 16:42
WP: Белый дом одобрил продажу Израилю оружия на 735 млн долларов 16:39
Собянин открыл Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы 16:39
Академик Румянцев: "Мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей" 16:34
Два игрока "Локомотива" попали в сборную Польши на ЧЕ по футболу 16:15
В "Единой России" заявили о хакерских атаках на сайт праймериз 16:11
В видеозвонках во "ВКонтакте" смогут участвовать более двух тысяч человек 16:04
На праймериз "Единой России" заявилось 228 депутатов Госдумы 16:03
Движение по мосту на участке Каланчевская - Курский полностью открыто 16:00
Опубликовано видео массовой драки юных хоккеистов в Саратове 15:58
Ловрен и Влашич попали в состав сборной Хорватии на Евро-2020 15:44
Онищенко призвал болельщиков вакцинироваться к Евро-2020 15:43
В двух районах Крыма град побил до 15 процентов фруктов и озимых 15:41
Путин поздравил президента Казахстана с днем рождения 15:40
Петербуржцам предложили делиться парковкой за деньги 15:40
Умерла звезда мыльной оперы "Секрет тропиканки" Эва Вилма 15:27
Хоккеист Телегин покинул ЦСКА и перейдет в "Авангард" 15:22
В Гидрометцентре рассказали, что "спасло" столицу от подмосковной жары 15:22
ФАС обвинила Почту России в нарушении антимонопольного законодательства 15:22
Советский актер Назирмад Мусоев умер на съемках нового фильма 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 16:34
Рубрика: Общество

Академик Румянцев: "Мы наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей"

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Макарова

Главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, основатель Центра им. Д.Рогачева Александр Румянцев заявил о том, что качество образования в медицинских вузах снижается. Ранее об этой проблеме высказался президент Российской академии наук Александр Сергеев, заявивший о необходимости повышать престиж и статус педагогов в системе высшего образования.

"Александр Михайлович очень своевременно поднял проблему качества образования в наших вузах, - сказал доктор Румянцев. - Особенно это актуально для медицинской науки: мы тоже наблюдаем приток в здравоохранение недостаточно подготовленных людей. Соответственно, тратится масса времени и сил на их дообучение, и не всегда эти траты оправдываются", - отметил Румянцев.

Академик добавил, поэтому он выступает за повышение расходов на здравоохранение, в том числе и на дополнительное финансирование высшего медицинского образования. Без этого, по мнению Румянцева, есть риск потерять все достижения отечественной медицины последнего времени.

Как сообщалось ранее, президент РАН Александр Сергеев отозвался о неудовлетворительном качестве высшего образования в стране в ходе Всероссийского форума "Молодежь и наука". По его словам, качество студента на выходе из университетов не улучшается, падает.

Телемедицинские консультации станут доступны до конца года
Общество Здоровье Общество Образование

Главное сегодня

РФ готова оказать содействие Еревану и Баку в вопросе делимитации границы
Правительство учредило День фармацевтического работника
Песков удивился предложению обменять Медведчука на осужденных украинцев
В Совфеде поддержали инициативы по расширению использования маткапитала
В Екатеринбурге завели два дела по факту поножовщины у вокзала
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня