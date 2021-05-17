Бастрыкин выступил за ужесточение ответственности за фейки в интернете

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за фейки в Интернете. Инициативу он озвучил, выступая на открывшемся в понедельник международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Бастрыкин призвал юридическую общественность обратить внимание на такое явление как "вброс фейковой информации". "Это достаточно новое явление, но, безусловно, с ним надо бороться, в том числе и вакцинацией правом - путем расследования и передачи в суд уголовных дел по подобному виду преступлений", - отметил глава СК России.

Бастрыкин подчеркнул, что фейки наносят серьезный ущерб национальной безопасности, оборонному климату и в целом положению дел в стране. "Поэтому мы полагаем, что информационная безопасность должна усиливаться. В том числе и мерами реформирования нашего уголовного и иного законодательства", - предложил главный следователь страны.

По данным СК РФ, в 2020 году было расследовано и доведено до суда 58 уголовных дел по новым статьям Уголовного кодекса РФ о распространении заведомо ложной общественно значимой информации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей.

Бастрыкин предложил дополнить статью 63 УК РФ, в которой прописаны обстоятельства, отягчающие наказание, новым пунктом. По его замыслу, он будет применяться, если при совершении преступления фигуранты допустят публичную демонстрацию в СМИ либо посредством информационно-телекоммуникационных технологий его деталей. По словам председателя СКР, здесь имеется в виду демонстрация различных действий, которые наносят моральный, политический, имущественный вред.

"В частности, для нас очень актуальна тема, когда в "Бессмертный полк", который проходил в онлайн-режиме, в прошлом году вносили изображения нацистских преступников. Всех, кто это сделал, мы нашли. Сработал наш отдел по IT-преступлениям. Даже без помощи ФСБ, где есть специальные технологии, мы уже способны находить любого человека, который действует способом такого вброса, в том числе путем информационных вбросов изобразительного характера", - указал Бастрыкин.