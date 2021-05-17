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Рубрика: Происшествия

Бастрыкин взял на контроль расследование дела о стрельбе охранника по ребенку

Текст: Наталья Козлова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился доложить ему о том, как расследуется дело о стрельбе охранника по ребенку. СК по Москве должно доложить о расследовании уголовного дела о хулиганстве.

Фото: СК РФ
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Напомним, что дело возбудили после того, как вечером 14 мая сотрудник охраны продуктового магазина на улице Паустовского в Москве выстрелил из сигнального пистолета в сторону мальчика 2011 года рождения, катающегося на самокате. По просьбе следствия охранника арестовали. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Также Александр Бастрыкин поручил доложить о мерах по восстановлению нарушенных прав пенсионера из Свердловской области. Житель Екатеринбурга уже много лет судится за "солнечный свет": рядом с его домом начали возводить другой и в квартире пенсионера стало темно.

СК по Свердловской области были возбуждены уголовные дела, в том числе по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами ГАУ СО "Управление государственной экспертизы". В ходе расследования связи между действиями эксперта, давшего "добро" на проект и строительство дома, не установлено. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье о халатности против членов межведомственной комиссии по оценке жилых помещений администрации Екатеринбурга Потом прокуратура Свердловской области решение о возбуждении уголовного дела отменила. По результатам дальнейшей проверки было возбуждено еще одно уголовное дело, но и его прокуратура области отменила.

Председатель СК также поручил доложить о ситуации с нарушением прав жителей Ярославской области, которые жалуются на состояние дороги от деревни Шепелево. Эта отремонтированная в прошлом году дорога обошлась бюджету в 39,4 миллиона рублей и вскоре в буквальном смысле развалилась. А эта дорога - единственный путь для жителей более десятка населенных пунктов.

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