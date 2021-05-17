Более 200 человек госпитализированы после ЧП в синагоге близ Иерусалима

Более 200 человек получили ранения и были доставлены в больницы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве. Новые данные распространила израильская государственная телерадиокомпания КАН.

Уточняется, что всего госпитализировано 219 человек, 15 из них находятся в критическом состоянии. Состояние остальных оценивается медиками от среднего до легкого, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что в результате инцидента два человека погибли, еще 54 получили ранения.

Напомним, ЧП в синагоге Гиват-Зеев произошло в воскресенье. Внезапно обрушилась трибуна с прихожанами, которые собрались на молитву в канун иудейского праздника Шавуот. В момент обрушения конструкции там находилось около 600 человек. Причина происшествия пока не установлена.