БТР-80 с ПТУР поступил на вооружение Народной милиции ДНР

В ходе торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в городе Горловка состоялся показ военной техники, находящейся на вооружении одного из соединений Народной милиции ДНР.

В частности, был продемонстрирован модернизированный силами местных умельцев БТР-80. Этому захваченному у украинской армии бронетранспортеру, выпущенному еще в 80-е годы, значительно усилили огневую мощь.

В настоящее время на вращающейся башне со штатными 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ установлены четыре пусковые установки управляемых противотанковых ракет, системы прицеливания. Могут применяться полуавтоматические комплексы второго поколения "Фагот" или "Конкурс".

В результате "восьмидесятый" превратился в достаточно эффективного истребителя бронетехники противника. Известно, что такие ПТУР могут поражать цели на дистанциях от 75 до 2500 - 4000 метров.

Причем еще три десятка лет назад на вооружение был принят вариант с тандемной головной частью, способный бороться с танками, оборудованными динамической защитой, и пробивающий до 800 мм брони.

Данные доработки лишь незначительно увеличили боевую массу БТР-80, и это никак не отразилось на характеристиках подвижности. Как и раньше, благодаря 260-сильному двигателю БТР-80 может развивать скорость до 80 км/ч по шоссе и, кроме экипажа из 3 человек, брать на борт еще 7 мотострелков.

Также на выставке были продемонстрированы БМП-2, танки Т-64Б, Т-72Б, получившие дополнительную противокумулятивную защиту, 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка МТ-12 "Рапира" и реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".