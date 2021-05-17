Бывший гендиректор Центра Хруничева получил пять лет за растрату

Дорогомиловский суд приговорил бывшего гендиректора космического Центра им. Хруничева Александра Селиверстова к пяти годам колонии. Его признали виновным в особо крупной растрате.

Ранее во время прений сторон гособвинение просило приговорить Селиверстова, который возглавлял НПЦ им. Хруничева в 2012-2014 годах, к шести годам колонии общего режима.

По версии следствия, Александр Селиверстов с соучастниками с 2011 по 2015 год похитили более 108 млн рублей у Центра Хруничева. Для этого они заключили договоры с компанией "МеталлРесурс" о поставке металло- и кабельной продукции по завышенным ценам.