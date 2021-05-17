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17.05.2021 16:59
Рубрика: Происшествия

Директор ФСИН: В колониях нет мошеннических колл-центров

Текст: Владислав Куликов

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил, что мошеннических колл-центров, откуда звонят гражданам и обманом выманивают у них деньги, на территории учреждений ФСИН не существует. Как передает ТАСС, заявление прозвучало на научно- практическом мероприятии "Петербургские пенитенциарные конференции".

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"Каких-то колл-центров на территории наших учреждений не существует, - подчеркнул глава ведомства. - Факты подтверждают, что колл-центры создаются в гражданском сообществе. Это мошенники, которые имеют возможности и обладают определенными техническими запасами средств и базой".

При этом директор ФСИН отметил, что ведомство проводило по данному вопросу исследования и работу с органами внутренних дел и ФСБ. Правда, при этом руководитель службы исполнения не отрицает, что есть факты проноса запрещенных предметов, в том числе телефонов, на территории казенных домов. Однако с этим ведется активная борьба.

"У нас есть факты проноса запрещенных предметов, у нас есть факты предательства со стороны сотрудников, но мы с этим очень плотно боремся и в настоящее время практически эти факты уже изжили. В июле месяце мы должны доложить Совету безопасности о проведенной работе, и я уверен, что мы доложим, что эта проблема полностью у нас ликвидирована", - подчеркнул Александр Калашников.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Минюст ФСИН

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