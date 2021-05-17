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Рубрика: Происшествия

Эксперты предупредили об угрозах при снятии денег с карт через QR-код

Текст: Иван Черноусов
Специалисты по информационной безопасности уверены, что введение банками функции снятия денег с чужой карты через QR-код может открыть новые схемы для мошенничества.

"При оплате через QR-код наибольший риск может заключаться в его подмене, - уверен Сергей Голованов, главный эксперт "Лаборатории Касперского". - Например, пользователю в почтовом ящике оставляют квитанцию, похожую на оплату каких-либо стандартных услуг. Если при сканировании человек внимательно не проверит реквизиты платежа, то средства могут уйти злоумышленникам".

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По его словам, злоумышленники могут получить доступ к личному кабинету пользователя и самостоятельно создать QR-код для снятия средств. "Однако это возможно только при наличии у них информации о втором факторе, который они будут пытаться получить с помощью социальной инженерии, или если пользователя убедят установить на устройстве программу для удаленного управления. Случаи, когда злоумышленники генерировали QR-код таким образом, известны", - продолжает специалист.

Эксперт также порекомендовал никогда и никому не сообщать одноразовые пароли и другую финансовую информацию, не устанавливать программы по просьбе незнакомых людей, загружать только официальные приложения для интернет-банкинга и установить на все устройства, включая мобильные, защитные решения.

Руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов считает, что могут появиться новые схемы мошенничества: "Например, "сотрудник банка" может позвонить и попросить подтвердить идентификацию пользователя и для этого переслать ему QR-код. В результате мошенник сможет обналичить средства в любом банкомате".

Он полагает, что новая технология позволит дропперу (человеку, который занимается выводом и обналичиванием похищенных денег - прим. "РГ") без наличия карты "раскидать" сумму на несколько QR-кодов, чтобы сообщники злоумышленника смогли бы в нескольких банкоматах снять наличность.

В данном случае QR-код играет роль платежного поручения, по которому необходимо выдать деньги тому, кто предъявит этот код в банкомате, объясняет Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар". Новый способ передачи денежных средств предполагает две точки риска.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Первая - безопасность алгоритма генерации QR-кодов. Если он будет недостаточно защищен, злоумышленники смогут его скомпрометировать и генерировать коды самостоятельно. Судя по текущей информации, единых требований по разработке алгоритмов генерации QR-кодов нет, скорее всего они будут разрабатываться каждым банком отдельно. Вторая точка риска связана с защитой QR-кода на стороне отправителя и получателя. Если устройство одного из них скомпрометировано, мошенники смогут перехватить код и забрать по нему деньги", - считает он.

Специалист уверен, что для повышения безопасности выдачи денежных средств по QR-коду следует также внедрить второй фактор аутентификации, это позволит снизить риск кражи денег злоумышленниками.

Ранее "Известия" сообщили, что в 2022 году банки начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты через QR-код.

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