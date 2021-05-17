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17.05.2021 05:13
Рубрика: Экономика

Финансисты назвали выгодную замену доллару

Последние несколько лет рост доллара и евро идет очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят прибыли. Чтобы выгода была ощутимой, эксперты советуют выбрать валютный портфель, совершая операции раз в полгода - весной и осенью.

Фото: iStock
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Сейчас не самое удачное время для спекуляций с валютой и инвестирования в нее, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин. По его словам, в первую очередь это обусловлено окончанием цикла снижения ставки ЦБ. Переход от мягкой кредитно-денежной политики к нейтральной будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе. Неискушенный обыватель вряд ли сможет заработать.

Независимый инвестиционный консультант Сергей Звенигородский считает, что наиболее интересно сейчас иметь в портфеле часть в евро и долларе, часть в юанях и обязательно - рублях. Это даст возможность реагировать на новости или изменения на рынке. Говоря о наиболее эффективных финансовых инструментах, эксперт назвал ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) любого типа. Нет больших рисков и при инвестировании в ПИФы крупных управляющих компаний при госбанках или частных организаций.

Ранее эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов предупредил, что при приобретении долларов в виде наличных есть риск потерь на разнице курсов покупки и продажи в банках, которая особенно велика в периоды сильных колебаний курса, когда граждане бросаются скупать валюту. Если уж есть твердая вера в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты, то сейчас гораздо быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера, считает Дроздов. В качестве альтернативы наличности он предложил рассмотреть возможность хранения валюты на банковском вкладе или покупку еврооблигаций.

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