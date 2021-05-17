Глава Минздрава назвал стабильной ситуацию с COVID-19 в России

В городах с высокой плотностью населения складывается напряженная ситуация с COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения​​​. В целом по стране ситуация остается стабильной", - цитирует чиновника РИА Новости.

При этом Мурашко призвал не зацикливаться на опасениях по поводу третьей волны COVID-19. По словам министра, в первую очередь необходимо пройти вакцинацию.

Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 в России идет хорошими темпами, при этом сохраняются возможности для ускорения этого процесса.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что к сентябрю в России может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.