Израиль нанес удар по главному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС

Израиль нанес воздушный удар по главному оперативному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом проинформировали в вооруженных силах Израиля.

"Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удар по главному операционному штабу сил внутренней безопасности ХАМАС в районе Римал на севере сектора Газа", - говорится в распространенном сообщении. Отмечается, что там располагалась база военной разведки.

Как подчеркнули в армии обороны Израиля, местных жителей заблаговременно предупредили о предстоящей атаке, у них было достаточно времени для эвакуации.

Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая после того, как в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки в связи с решением суда выселить ряд арабских семей из их домов. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории были выпущены более 3 тысяч ракет. В ответ Израиль атаковал объекты ХАМАС.