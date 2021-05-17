Кипр ослабляет антикоронавирусные ограничения

Власти Кипра приняли решение ослабить ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Как отмечает РИА Новости, на позицию правительства повлияло сокращение количества пациентов в больницах и общее улучшение эпидемиологической обстановки.

Согласно принятым изменениям, сокращается время действия комендантского часа, отныне он начинается не в 23.00, а в 0.00 и действует до 5.00. Пропуск SafePass, подтверждающий отсутствие у человека коронавируса, больше не требуется для посещения летних веранд в кафе, ресторанах и барах, театров и кинотеатров под открытым небом, а также пляжей и парков. Впрочем, для закрытых мест он все еще понадобится. Пропуск обязаны оформлять все лица старше 12 лет.

Разрешено присутствие верующих на церковных службах при условии не более чем 30-процентной заполненности помещений. Это же условие касается различных конференций и выставок, казино, театров и кинотеатров.

Также с 17 мая открываются парки развлечений и игровые площадки. А вот ночные клубы заработают только 10 июня. Власти все еще согласовывают санитарные протоколы.

Кстати, с прошлой недели туристы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, могут въезжать в Республику Кипр без дополнительных ПЦР-тестов и карантина. Копию сертификата о вакцинации на английском языке нужно перед поездкой загрузить в специальный онлайн-сервис CyprusFlightPass.